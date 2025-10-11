Dobre wieści dla kierowców! Ceny paliw spadają, a będzie jeszcze taniej

2025-10-11

Po serii podwyżek, które dały się we znaki kierowcom na przełomie września i października, nareszcie ceny paliw zaczęły spadać! Jak czytamy w raporcie Reflex, w przyszłym tygodniu powinniśmy obserwować kolejne spadki na pylonach.

Mężczyzna tankujący szare kombi na stacji benzynowej, uchwycony od tyłu, co symbolizuje bieżące obniżki cen paliw. Na dystrybutorze widoczne oznaczenia paliw i numer stanowiska. Więcej o spadkach cen przeczytasz na portalu Super Biznes.

  • Ceny paliw spadają po krótkim okresie podwyżek
  • Tankujemy taniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku
  • Rynek ropy naftowej wydaje się stabilny, nie doszło do znacznych zmian

Ceny paliw spadają!

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert w raporcie Reflex.com.pl średnie ceny detaliczne benzyny Pb95 i oleju napędowego utrzymują się poniżej 6 zł/l. Co więcej, są one niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oprócz Pb95 i diesla, mniej niż rok temu płacimy także za benzynę Pb98 i autogaz. Najwięcej staniało LPG, bo aż o 9% (26 gr/l), a benzyny i olej napędowy są tańsze odpowiednio o 1,6% i 1%.

Średnie ceny paliw na dzień 9 października według Reflex:

  • Benzyna bezołowiowa 95: 5,87 zł/l (spadek o 3 gr/l)
  • Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l (spadek o 3 gr/l)
  • Olej napędowy: 5,97 zł/l (spadek o 2 gr/l)
  • Autogaz: 2,65 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Z kolei, jak czytamy w raporcie Reflex.com.pl, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się nieznacznych spadków. Przewidywane ceny paliw na 13-17 października to::

  • PB95: 5.85 zł/l (-0.02 zł/l)
  • Pb98: 6.59 zł/l (-0.02 zł/l)
  • ON: 5.95 zł/l (-0.02 zł/l)
  • LPG: 2.64 zł/l (-0.01 zł/l)

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, na rynku ropy brak większych zmian cen i wyraźnego trendu. W okresie od 3 do 9 października cena spot ropy Brent wzrosła o około 1,20 dolarów za baryłkę. Benzyna na rynku ARA podrożała o 21,25 dolarów za tonę, a diesel o 12,75 dolarów za tonę. Obecna cena ropy Brent jest o 10 dolarów/baryłka niższa niż przed rokiem. Jak piszą eksperci sytuacja jest stabilna, od kilku miesięcy można zaobserwować konsolidację cen w rejonach 64-70 dolarów za baryłkę.

- Amerykańska EIA zgodnie z najnowszymi prognozami oczekuje spadku średniej ceny ropy Brent z poziomu 69 USD/bbl w tym roku do 52 USD/bbl w roku 2026. Nadwyżka podaży ropy naftowej w IV kwartale tego roku ma wzrosnąć do 2,6 mln bbl/d, w I kwartale 2026 roku powyżej 2,7 mln bbl/d i pozostanie rekordowo wysoka (2,1 mln bbl/d) przez cały 2026 rok. Tempo wzrostu światowej produkcji ropy naftowej ma w tym roku sięgnąć 2,7 mln bbl/d a w przyszłym 1,3 mln bbl/d wobec zakładanego wzrostu popytu w tym i przyszłym roku na poziomie 1,1 mln bbl/d. USA, Brazylia, Kanada i Gujana to aktualnie kraje napędzające światowy wzrost podaży ropy naftowej poza OPEC+. W lipcu produkcja ropy w USA osiągnęła rekordowy poziom 13,6 mln bbl/d - czytamy w komentarzu reflex.com.pl.

Ponadto Departament Skarbu USA nałożył w czwartek 9 października sankcje na ponad 50 podmiotów i tankowców zaangażowanych w handel irańską ropą naftową, oraz gazem LPG. Sankcjami objęto m.in. chińską Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., Ltd. oraz niezależną chińska rafineria Shandong Jincheng Petrochemical Group.

- Rosja z kolei we wrześniu zwiększyła eksport ropy naftowej w ramach niższego limitu cenowego 47,50 USD/bbl umożliwiającego korzystanie z tankowców i usług krajów UE, G7, Australii, Szwajcarii, Norwegii - czytamy w raporcie.

Jak jednak wskazują Urszula Cieślak i Rafał Zywert, wciąż brakuje jednomyślnego zatwierdzenia wszystkich krajów UE dla 19 sankcji Komisji Europejskiej przeciw Rosji

