Jednorazowa nadpłata 10 tys. zł kredytu na 450 tys. zł (30 lat) skraca okres kredytowania o 25 miesięcy i oszczędza 65 tys. zł na odsetkach.

Regularna dopłata 100 zł do raty może skrócić kredyt o 35 miesięcy i przynieść 74 tys. zł oszczędności.

Nadpłacanie kredytu (oprocentowanie ok. 7%) jest często korzystniejsze niż lokaty, ponieważ te ostatnie oferują niższe oprocentowanie po odliczeniu podatku Belki.

Przed nadpłatą kredytu sprawdź warunki umowy, aby uniknąć prowizji za wcześniejszą spłatę, zwłaszcza w początkowych latach

Ile można zyskać na nadpłacie? Konkretne wyliczenia

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej bezpośrednio wpływają na portfele milionów Polaków. Chociaż niższe stopy procentowe oznaczają niższe raty, to jednocześnie zmniejszają potencjalne zyski z nadpłacania długu. Jak jednak podkreślają eksperci, korzyści wciąż są ogromne, a zwlekanie z decyzją może nas sporo kosztować. Analiza przygotowana przez Macieja Kiktę, Głównego Analityka Expander, pokazuje to na konkretnym przykładzie kredytu na 450 tys. zł zaciągniętego na 30 lat.

Okazuje się, że jednorazowa nadpłata w wysokości 10 tys. złotych skraca okres kredytowania o 25 miesięcy, co przekłada się na oszczędność na odsetkach rzędu 65 tys. złotych. Jeszcze większe korzyści przynosi regularność. „Nawet symboliczna kwota 100 złotych dopłacana regularnie do każdej raty może skrócić okres kredytowania o 35 miesięcy i przynieść aż 74 tysiące złotych oszczędności na odsetkach” – wylicza w rozmowie z redakcją Maciej Kikta.

Nadpłata kredytu czy inwestycja? Co się bardziej opłaca?

Chociaż nadpłata wydaje się oczywistym wyborem, analitycy sugerują, by spojrzeć na finanse szerzej. Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, zwraca uwagę, że decyzja nie zawsze jest prosta. „Jeśli dziś przeciętny spłacany kredyt mieszkaniowy jest oprocentowany na około 7%, to potrzebowalibyśmy lokaty oprocentowanej na ponad 8,6%, aby po potrąceniu tzw. podatku Belki zainkasować w formie odsetek tyle, ile kosztuje nas dziś kredyt.

Takich lokat w bankach po prostu nie ma” – wyjaśnia. Analiza historyczna pokazuje jednak, że alternatywne rozwiązania mogły być bardziej zyskowne. Teoretycznie te wyliczenia sugerują, że zamiast nadpłacać kredyt, w minionych latach bardziej opłacało się kupowanie dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Bartosz Turek podkreśla jednak, że nie można traktować tego jako gwarancji na przyszłość. „Sprawa tylko z pozoru jest prosta, bo przecież nikt nie zagwarantuje nam, że w przyszłości sytuacja będzie rozwijała się identycznie jak w poprzednich latach” – dodaje analityk.

Jak mądrze nadpłacać kredyt? Kluczowe zasady

Eksperci są zgodni co do jednego: nie warto czekać na dalsze decyzje RPP, bo im wyższe oprocentowanie, tym większe korzyści z nadpłaty. Kluczowe jest jednak, by robić to z głową. Najważniejsza zasada to unikanie wkładania wszystkich oszczędności w jeden cel.

„W warunkach niepewności kluczowe jest utrzymanie finansowej poduszki bezpieczeństwa” – radzi Bartosz Turek. Jego zdaniem, rozsądne jest zachowanie równowagi między redukcją długu a budowaniem płynnych oszczędności.

Decydując się na nadpłatę, stajemy przed wyborem: skrócić okres kredytowania czy obniżyć miesięczną ratę. „W pierwszym przypadku całkowity koszt kredytu hipotecznego spada szybciej, w drugim – od razu odciążamy domowy budżet” – tłumaczy analityk. Sama procedura jest dziś prosta i najczęściej można ją przeprowadzić online.

Należy jednak pamiętać o jednej pułapce. „Szczególnie w pierwszych latach spłaty bank pobierać może prowizję za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę – warunki koniecznie trzeba sprawdzić, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek” – ostrzega Turek. Mimo wszystko, wniosek analityków jest jednoznaczny. „Zdecydowanie nie ma na co czekać” – podsumowuje Maciej Kikta.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.