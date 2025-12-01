Barbórka w JSW zagrożona? Związkowcy rozpoczynają walkę o wypłaty!

Związkowcy z JSW wszczynają spór zbiorowy w odpowiedzi na decyzję zarządu o ograniczeniu wypłaty Barbórki.

Związkowcy domagają się natychmiastowego wstrzymania decyzji i rozpoczęcia rokowań.

Zarząd JSW tłumaczy ograniczenie wypłaty trudną sytuacją finansową spółki.

Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2,9 mld zł po trzech kwartałach 2025 roku.

Związki zawodowe górników w JSW wściekłe. Chodzi o ograniczenie wypłat barbórki

- Spór zbiorowy jest nieunikniony. Nagroda Barbórkowa nie została wypłacona w całości z powodu ograniczonych możliwości finansowych - to oczywiście tłumaczenie Zarządu spółki. Przygotujmy się na dłuższą walkę o nasze wynagrodzenie i przyszłość – taki komunikat pojawił się na Facebooku, opublikowany przez przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Górników JSW oraz Związku Zawodowego Kadra Pracowników JSW.

Do wpisu dołączono zdjęcie pisma, które zostało złożone w kancelarii JSW w piątek. Pismo informuje o wszczęciu sporu zbiorowego, który dotyczy „jednostronnej decyzji Zarządu JSW SA o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok”. Związkowcy żądają natychmiastowego wstrzymania tej decyzji i rozpoczęcia rokowań w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Domagają się również wyjaśnienia podstawy prawnej, na której zarząd JSW oparł swoją decyzję.

Związkowcy dali zarządowi trzy dni robocze na odpowiedź i podjęcie rokowań. „Brak reakcji ze strony Zarządu będzie skutkował uznaniem sporu za wszczęty, z możliwością skierowania przedmiotu sporu do mediacji oraz dalszych przewidzianych prawem działań protestacyjnych” – ostrzegają.

Podobne stanowisko zajęła zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”, która również sprzeciwia się ograniczeniu wypłaty nagrody barbórkowej i poinformowała o wszczęciu sporu zbiorowego. „Oczekujemy natychmiastowego wycofania zmian i rozpoczęcia dialogu – inaczej będziemy podejmować dalsze kroki wynikające z ustawy o sporach zbiorowych” – oświadczyli członkowie „Solidarności”.

Jakie są żądania związkowców w sporze o Barbórkę?

Związkowcy oczekują, że zarząd wstrzyma swoją decyzję i dokona wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu w pełnej wysokości. Domagają się także podjęcia rokowań i udostępnienia pełnej dokumentacji „decyzyjnej i finansowej”.

Argumentują, że decyzja zarządu JSW narusza wewnętrzne prawo pracy, a w szczególności porozumienie zbiorowe z marca 2021 roku, które zobowiązuje pracodawcę do uzgadniania polityki płacowej z organizacjami związkowymi.

Dlaczego zarząd JSW zdecydował się na ograniczenie wypłaty Barbórki?

Zarząd JSW tłumaczy decyzję o ograniczeniu wypłaty Barbórki do 30 proc. trudną sytuacją finansową spółki. W czwartkowym raporcie zarząd poinformował, że w związku z wdrażanym procesem restrukturyzacji biznesowej JSW podjął decyzję „o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r.”. Spółka zapowiedziała, że wypłata zostanie zrealizowana 3 grudnia 2025 r. wszystkim uprawnionym pracownikom w wysokości 30 proc. należnych świadczeń, wyliczonych indywidualnie dla każdego pracownika.

JSW podała, że kwota brutto nagrody wraz z ekwiwalentem do wypłaty na 3 grudnia 2025 r. wyniesie około 100,79 mln zł. Wraz z szacunkowymi narzutami pracodawcy koszt tej nagrody wraz z ekwiwalentem wyniesie około 127,31 mln zł. „Pozostała kwota naliczonych świadczeń zrealizowana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę wystarczających środków finansowych zapewniających jej stabilizację bieżącej płynności” – zapewnił zarząd JSW.

We wtorek spółka poinformowała, że jej strata netto sięgnęła po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł.

Po pierwszym półroczu 2025 roku JSW odnotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej (do 4,715 mld zł). Największy wpływ na te wyniki ma trudna sytuacja na rynku, a w szczególności spadające ceny węgla koksowego i koksu.

Czy uda się osiągnąć porozumienie i uniknąć protestów? Czas pokaże, czy zarząd JSW i związkowcy znajdą kompromis w sprawie wypłaty Barbórki.

