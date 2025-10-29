Rząd przyjął projekt o restrukturyzacji górnictwa. Co się zmieni?

Nowelizacja ustawy o górnictwie węgla kamiennego: Kluczowe zmiany i cele. Wsparcie dla górników: Pakiet świadczeń osłonowych i mechanizmy wsparcia dla różnych spółek górniczych. Rewitalizacja terenów pogórniczych: Możliwości zagospodarowania i przekazywania mienia pokopalnianego.

Miłosz Motyka zapowiada reformę w górnictwie

Minister Energii, Miłosz Motyka, podkreśla, że nowelizacja stanowi odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyczną, oferując jednocześnie realne wsparcie dla tysięcy górników. Celem jest przeprowadzenie procesu zmian w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności. Nowe przepisy otwierają drogę do sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, dając szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy na terenach pogórniczych

Nowelizacja ustawy rozszerza zakres instrumentów osłonowych, obejmując nimi nie tylko pracowników Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale również umożliwia skorzystanie z nich pracownikom innych przedsiębiorstw górniczych, takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa oraz LW Bogdanka, po podjęciu decyzji o włączeniu tych podmiotów do systemu wsparcia.

Projekt ustawy przewiduje, że spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie, korzystając ze wsparcia finansowego państwa. Wprowadzony zostanie pakiet świadczeń osłonowych, obejmujący urlopy górnicze i przeróbkarskie, jednorazowe odprawy, a także mechanizmy ograniczające dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.

Przejęte tereny górnicze będą wykorzystane pod inwestycje

Nowelizacja ustawy otwiera również możliwość przekazywania mienia przedsiębiorstw górniczych w formie darowizny. Przejęte tereny mogą być wykorzystane na różnorodne inwestycje, budowę infrastruktury oraz projekty rewitalizacyjne, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionów pogórniczych. Darowizny będą mogły być przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także państwowym osobom prawnym w celu budowy, rozbudowy lub utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych.

Samorządy będą miały możliwość przekazywania przedmiotu darowizny innym podmiotom, pod warunkiem zachowania celu umowy oraz zgodności z przepisami o pomocy publicznej i gospodarce nieruchomościami. Głównym celem jest efektywne wykorzystanie majątku likwidowanych kopalń do tworzenia nowych miejsc pracy i zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Celem nowelizacji jest realizacja postanowień Umowy Społecznej z 2021 roku, wsparcie odchodzących pracowników sektora poprzez kompleksowe świadczenia osłonowe oraz dostosowanie przepisów do rzeczywistego modelu transformacji górnictwa węgla kamiennego. Projekt ma zapewnić kontrolowany, stopniowy i społecznie akceptowalny proces wygaszania kopalń węgla energetycznego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów pracowników i stabilności spółek górniczych.

