Ceny pelletu w Polsce wzrosły o 8-23 proc. rok do roku – tona kosztuje dziś od 1350 do nawet 2200 zł

Węgiel kamienny pozostaje na stabilnym poziomie 1150-1600 zł za tonę, tak jak rok temu

Drożejący pellet może skłonić użytkowników do nielegalnych przeróbek kotłów i spalania odpadów

Pellet w Polsce drożeje szybciej niż węgiel

Jeszcze rok temu 1 tona pelletu kosztowała średnio 1200-1300 zł. Dziś za opał najniższej jakości zapłacimy od 1100 zł, ale większość użytkowników sięga po pellet lepszej jakości – a ten kosztuje już 1350-1600 zł za tonę. Produkty premium przekroczyły próg 1700 zł, a w marketach budowlanych ceny workowanego pelletu dochodzą nawet do 2200 zł. Według danych Polskiego Alarmu Smogowego średnia krajowa wynosi obecnie około 1412 zł za tonę.

Oznacza to wzrost o 8-23 proc. w skali roku, zależnie od segmentu jakościowego. Co gorsza, trend wzrostowy nie słabnie – ceny rosły szczególnie mocno pod koniec ostatniego sezonu grzewczego.

Ceny węgla stabilne – dla jednych ulga, dla innych frustracja

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja na rynku węgla kamiennego. Rok temu tona kosztowała 1100-1650 zł. Dziś w sklepie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zapłacimy 1150-1600 zł, a na składach sporadycznie do 1800 zł. Różnice wobec ubiegłego roku są minimalne i mieszczą się w granicach błędu rynkowego.

Dla osób, które w ramach programu Czyste Powietrze zainwestowały w kosztowne kotły na pellet, licząc na oszczędności, ta stabilność cen węgla musi być szczególnie frustrująca.

Niemcy biją na alarm – pellet podrożał o 39 proc.

Sytuacja za naszą zachodnią granicą pokazuje, jak poważny może być problem. W Niemczech tona pelletu w workach wzrosła z 305 euro do 385 euro (wzrost o 26,2 proc.), a pellet luzem podrożał z 248 do 344 euro – to aż 38,7 proc. więcej. Co niepokojące, największy skok cenowy nastąpił pod koniec sezonu grzewczego, co może zwiastować jeszcze większe podwyżki po nadchodzącej zimie.

Dlaczego pellet tak szybko drożeje?

Głównym problemem jest ograniczona ilość surowca – pellet produkuje się z odpadów drzewnych, a tych jest tyle, ile jest. Im więcej kotłów na pellet w polskich domach, tym większa presja na ceny. Popyt rośnie szybciej niż możliwości produkcyjne, a to prostą drogą prowadzi do dalszych podwyżek.

Groźba nielegalnych przeróbek kotłów

Portal GLOBEnergia ostrzega przed kolejnym niebezpiecznym trendem. Coraz droższy pellet może skłonić część użytkowników do montażu tzw. rusztów awaryjnych, które przekształcają specjalistyczny kocioł na pellet w urządzenie wszystkopalne. Takie przeróbki są nielegalne, prowadzą:

do wzrostu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza,

mogą skutkować cofnięciem dotacji z programu Czyste Powietrze,

konieczności zwrotu pieniędzy z odsetkami.

Koniec mitu o tanim ekologicznym ogrzewaniu?

Pellet miał być odpowiedzią na drogi i brudny węgiel. Miał być paliwem przyszłości – czystym, ekologicznym i ekonomicznym. Tymczasem dla tysięcy Polaków, którzy uwierzyli w te obietnice i zainwestowali w nowe kotły, rachunki za ogrzewanie rosną szybciej niż u sąsiadów palących węglem.

Utrzymujący się wzrost cen stawia cały sektor pelletu przed trudnym zadaniem odbudowania zaufania użytkowników, którzy czują się dziś oszukani. A pytanie, czy to już koniec taniej alternatywy dla węgla, przestaje być retoryczne.

Opracowanie na podstawie: GLOBEnergia, heizpellets24.de, Polski Alarm Smogowy

