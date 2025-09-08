Polacy nie chcą pomp ciepła? Wybierają inne źródło ogrzewania

2025-09-08 10:27

W ramach programu "Czyste powietrze", coraz więcej osób decydowało się na kotły na biomasę. Z kolei zainteresowanie pompami ciepła drastycznie spadło!

  • Maleje udział pomp ciepła w programie "Czyste powietrze"
  • Za to coraz więcej wniosków dotyczy kotłów na biomasę
  • To efekt stabilnych cen pelletu i spadku zaufania do pomp ciepła

Kotły na biomasę zyskują na popularności

Dane z programu "Czyste Powietrze" wskazują, że wnioski o dofinansowanie pomp ciepła w 2023 roku stanowiło 53 proc., zaś w 2024 roku spadło do 27 proc. Jednocześnie ponad wniosków dotyczyła kotłów na biomasę i drewno kawałkowe, gdy w 2023 roku dotyczyło to 17,8 proc. wniosków.

- Jednym z kluczowych powodów rosnącej popularności kotłów na biomasę są stabilne ceny opału. Pellet – po wcześniejszych wahaniach związanych m. in. z wojną w Ukrainie - od dwóch lat utrzymuje stały poziom cenowy, a duża część surowca pochodzi z produkcji krajowej. Również drewno kawałkowe pozostaje atrakcyjne cenowo. To właśnie ta przewidywalność kosztów zachęca wielu Polaków do inwestowania w rozwiązania oparte na biomasie - czytamy na stronie "Czystego powietrza"

Skąd spadek popularności pomp ciepła?

Na stronie "Czyste powietrze" czytamy, że wynika to z brakiem uporządkowania krajowego rynku pomp ciepła, oraz możliwością uzyskania dotacji "do zakupu urządzeń niepotwierdzonej jakości".

Od 14 czerwca 2024 roku wprowadzono w "Czystym powietrzu" zmiany, po których można otrzymać finansowanie tylko na pompy ciepła oznakowane europejskim znakiem jakości: EHPA, Keymark lub Euroven.

W ówczesnej reformie wprowadzono także obowiązek przeprowadzenia przed zakupem pompy ciepła audytu energetycznego budynku, finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak mówił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, klienci często kupowali pompy ciepła w wyniku marketingu niektórych firm i montowali pompy ciepła nieodpowiednie dla danego budynku. To skutkowało często wyższymi rachunkami niż przed zmianą źródła ciepła.

- Pomimo zmian pompy ciepła nie zdołały odbudować swojej dawnej mocnej pozycji - czytamy na stronie "Czystego powietrza".

Dlaczego powstał program „Czyste Powietrze”?
