Jakość pelletu w Polsce: Smog z domowego pieca gorszy niż z węgla?

Ogrzewanie pelletem miało być ekologiczną alternatywą dla węgla. Tymczasem, jak ujawnia "Gazeta Prawna", na rynku roi się od nieuczciwych producentów, którzy do pelletu dodają odpady, takie jak płyty meblowe, plastik czy piasek. Taki "pellet" nie tylko niszczy kotły, ale przede wszystkim zatruwa powietrze, którym oddychamy.

Krakowski Alarm Smogowy już w ubiegłym roku ostrzegał, że kotły na biomasę stanowią poważne źródło zanieczyszczeń. Według danych Europejskiego Centrum Czystego Powietrza, spalanie biomasy w domowych urządzeniach grzewczych odpowiadało za 48% emisji pyłu PM2.5, podczas gdy spalanie węgla – za 38%.

"Gazeta Prawna" cytuje Piotra Siergieja z Polskiego Alarmu Smogowego, który podkreśla, że problem dotyczy przede wszystkim mniejszych producentów.

"Praktycznie każda stolarnia może produkować pellet, jeśli zechce. Skutek tego jest taki, że w sprzedaży jest pellet zawierający odpady z płyty meblowej, która w 40 proc. zawiera klej aldehydowy. Ogrzewanie domu takim wyrobem jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska" – mówi. Ekspert dodaje, że w pellecie można znaleźć również plastik, korę i piasek, który zwiększa wagę produktu.

Nowe przepisy dla biopaliw: Ustawa ma ukrócić trujący proceder?

Wzrost popularności ogrzewania pelletem i problem z jego jakością zauważyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak informuje "Gazeta Prawna", od 24 maja obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla pelletu i brykietu drzewnego, a na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

"Z uwagi na możliwy dalszy wzrost krajowego zużycia, duży eksport rodzimej produkcji oraz zgłaszane przez branżę problemy z dostępnością surowca, w najbliższym czasie można się spodziewać nasilenia problemu wprowadzania na rynek biomasy (…) produkowanej z odpadów i zawierającej szkodliwe substancje wpływające na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza" – czytamy w uzasadnieniu do projektu, o czym informuje "Gazeta Prawna".

Zmiany na rynku biopaliw: Będą kary za trujący pellet?

Jak informuje "Gazeta Prawna", zgodnie z projektem nowelizacji przepisów każdy przedsiębiorca wprowadzający biopaliwo do obrotu będzie miał obowiązek przeprowadzenia badań jego jakości w akredytowanym laboratorium, wystawienia świadectwa jakości i przekazania jego kopii nabywcy. Za niedopełnienie obowiązków grożą grzywny do kilkuset tysięcy złotych.

Projekt przewiduje objęcie odpowiedzialnością za sprzedaż biomasy niespełniającej norm i łamanie przepisów ustawy nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby faktycznie zarządzające obrotem paliwem w firmie. Monitorowaniem systemu kontroli ma się zająć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pobieraniem próbek i wymierzaniem kar – Inspekcja Handlowa, a Krajowa Administracja Skarbowa – kontrolą jakości biomasy, która jest do Polski importowana - informuje "Gazeta Prawna".

Obawy i rekomendacje ekspertów: Co czeka rynek pelletu?

"Gazeta Prawna" cytuje Agnieszkę Kędziorę-Urbanowicz, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu, która zwraca uwagę na możliwe zagrożenia związane z nowymi regulacjami, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw. "Konieczność przeprowadzania badań laboratoryjnych, certyfikacji, etykietowania opakowań to dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dostrzegam też ryzyko wykluczenia małych producentów, którzy mogą mieć trudności z dostosowaniem się do nowych wymogów, co może spowodować przejściowe trudności w łańcuchach dostaw" – mówi.

Ekspertka obawia się też prób obejścia przepisów przez nieuczciwych importerów poprzez fałszowanie dokumentacji czy wprowadzanie pelletu do UE w krajach o słabszej kontroli celnej.

"Gazeta Prawna" przytacza również rekomendację Agnieszki Kędziory-Urbanowicz dla przedsiębiorców: "Rekomenduję przedsiębiorcom nie czekać na przyjęcie ustawy i zapowiedzianych rozporządzeń wykonawczych, ale już dziś zrobić trzy rzeczy: wdrożyć system jakości, zapewnić sobie współpracę z akredytowanym laboratorium, przygotować szablony świadectw oraz procedury kontrolne."

