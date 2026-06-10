Była premier Beata Szydło ujawniła swoje najnowsze oświadczenie majątkowe, prezentując szczegóły zgromadzonych oszczędności i źródeł dochodów.

Z dokumentu wynika, że europosłanka posiada znaczne kwoty w walutach obcych, a także jest właścicielką domu i gospodarstwa rolnego.

Sprawdź, ile wyniosły jej zarobki z Parlamentu Europejskiego i jak wysoka jest jej emerytura, znacznie przewyższająca przeciętne świadczenia krajowe!

Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów i eurodeputowanych co roku budzą duże zainteresowanie. To właśnie dzięki nim można sprawdzić zgromadzone oszczędności, nieruchomości, źródła dochodów oraz zobowiązania finansowe osób pełniących funkcje publiczne. Z najnowszego dokumentu wynika, że Beata Szydło zgromadziła 33,8 tys. zł oszczędności, a także 156,3 tys. euro i 1,6 tys. dolarów.

Dom, gospodarstwo i oszczędności

Znaczącą część majątku byłej premier stanowią nieruchomości. W oświadczeniu wykazano współwłasność domu o powierzchni 246 mkw., którego wartość oszacowano na 400 tys. zł.

Beata Szydło posiada również gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1189 ha. W skład majątku wchodzą także budynek mieszkalny, garaż i budynek gospodarczy. Całość została wyceniona na około 300 tys. zł.

Największe wpływy z Parlamentu Europejskiego

Najważniejszym źródłem dochodów europosłanki pozostaje działalność w Parlamencie Europejskim. Z oświadczenia majątkowego wynika, że podstawa opodatkowania dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2025 roku wyniosła 132,6 tys. euro. To właśnie wynagrodzenie związane z mandatem eurodeputowanej stanowi główną część przychodów wykazanych w dokumencie.

Oświadczenie pokazuje również wysokość świadczenia emerytalnego pobieranego przez byłą premier. W 2025 roku Beata Szydło otrzymała z tego tytułu około 82 tys. zł. Po podzieleniu tej kwoty przez 12 miesięcy daje to świadczenie na poziomie około 6,8 tys. zł miesięcznie. To znacznie więcej niż przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Polityczna kariera Szydło

Beata Szydło od 2019 roku zasiada w Parlamencie Europejskim. W wyborach do europarlamentu ustanowiła rekord, zdobywając ponad 525 tys. głosów – najlepszy indywidualny wynik w historii polskich wyborów europejskich. Wcześniej była m.in. premierem oraz wicepremierem w rządach Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie za jej kadencji uruchomiono program 500 plus, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych ostatnich lat. Choć dziś koncentruje się głównie na pracy w Brukseli, jej nazwisko wciąż regularnie pojawia się wśród polityków wymienianych w kontekście najważniejszych stanowisk w państwie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]