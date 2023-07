Będą emerytury stażowe? Są haczyki

Będą kolejne dopłaty do węgla? Ceny są niskie, ale taka opcja wchodzi w grę

"Droga do emerytur stażowych została otwarta" - to zdanie wypowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas podpisania porozumienia rządu z NSZZ Solidarność. Umożliwienie przejścia na emeryturę bez względu na wiek po wypracowaniu konkretnego stażu mogłoby się stać niekwestionowanym punktem kulminacyjnym kampanii. Czy to możliwe?

Emerytury stażowe nie dla wszystkich. Jaki jest haczyk?

Redakcja "Business Insider" podkreśla, że rząd może zaproponować takie rozwiązane - jednak w nieco okrojonej formie. Jak wskazuje "BI" emerytury stażowe miałyby być przyznawane "na podstawie długości zatrudnienia, ale uwzględniane będą tylko określone okresy aktywności, wyłączając np. okresy nieskładkowe takie jak zwolnienia lekarskie".

Takie rozwiązanie z pewnością nie zadowoliłoby znacznej grupy ludzi - np. borykających się z problemami zdrowotnymi. Ten "haczyk" dotyczy nie tylko zwolnień lekarskich ale również urlopów wychowawczych.

Okresy składkowe i nieskładkowe. Jak je rozróżnić?

Które okresy uznawane są za nieskładkowe? Jak przytacza portal Interia:

Okresy składkowe

ubezpieczenia na podstawie np. umowy o pracę, zlecenia (z wyłączeniem osób uczących się do 26 roku życia) albo własnej działalności gospodarczej

służby pełnionej w formacjach mundurowych (w tym m.in. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym), czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim (lub okresy zastępczych form tej służby)

pobierania zasiłku macierzyńskiego

świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych/ internowania w okresie stanu wojennego

wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, pracy adwokata lub pracy nakładczej

Okresy nieskładkowe

pobierania wynagrodzenia chorobowego

pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego

urlopu wychowawczego wykorzystanego przed 1999 r.

nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów

studiów doktoranckich (przed rokiem akademickim 2019/2020)

pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego

