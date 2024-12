i Autor: Shutterstock

Kto zostanie wyróżniony?

Politycy chcą nowych i czerwonych tablic rejestracyjnych. Dla tej grupy kierowców

Grupa posłów i posłanek z różnych ugrupowań złożyli cztery niezależne interpelacje w sprawie wyraźnego oznakowania taksówek. Pojazdy służące do przewozu osób miały by mieć inne tablice rejestracyjne, jedna w propozycja zakłada, by było w czerwonym kolorze.