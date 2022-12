Będą wyższe dodatki do emerytur. Wszystko przez drożyznę

Waloryzacja dodatków emeryckich. Nawet 50 zł podwyżki

Emerytom przysługują różne dodatki, które tak jak podstawowe świadczenia podlegają waloryzacji. Choć rząd póki co zatwierdził waloryzację na poziomie 13,8 procent, to ostateczna decyzja zapadnie w lutym 2023 roku, gdy będzie musiał dostosować wysokość wskaźnika do sytuacji ekonomicznej. A przy obecnej drożyźnie dodatki powinny być większe i mogą być waloryzowane nawet o 20,1 procent! Wynika to z ostatnich odczytów GUS, według których inflacja w listopadzie wyniosła 17,5 proc., a wzrost wynagrodzeń w październiku (najnowsze dane) 13 proc.

Przy 20,1-procentowej waloryzacji najwyżej wyceniany dodatek (dla inwalidy wojennego) wzrósłby o 197,34 zł i wyniósłby aż 1179,15 zł. Dodatki do emerytury przysługują również seniorom, którzy m.in. mają status kombatanta, czy byli represjonowani w PRL. Ponadto 20,1 proc. waloryzacji zapewniłoby również wzrostu często wypłacanego dodatku pielęgnacyjnego przysługującego seniorom niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub tym, którzy ukończyli 75 lat. Wzrost wyniósłby niespełna 50 zł (dokładnie 48,17 zł), więc emeryt dostałby dodatkowe 287,83 zł do emerytury. Więcej możecie sprawdzić w naszej galerii.

Ile wyniesie waloryzacja?

Ostateczna wysokość waloryzacji zostanie podana w lutym 2023 roku, gdy GUS poda dane dotyczące średniorocznego wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji w 2022 roku. Na podstawie wyżej wymienionych wskaźników zostanie ustalone jak wysokie świadczenia będą dostawać od marca emeryci. Niezależnie od waloryzacji, rząd ustalił, że niezależnie od wysokości waloryzacji, emerytury wzrosną przynajmniej o 250 zł brutto.

