Będzie banknot 1000 zł w Polsce? Pojawiła się zapowiedź nowego nominału. Jest potencjalny termin

Z powodu rosnącej inflacji jeszcze za rządów PiS pojawiła się propozycja wdrożenia w Polsce nowego banknotu. O możliwości jego wprowadzenia informował już w 2021 roku prezes NBP Adam Glapiński. Szef NBP kilkukrotnie podkreślał, że stanie się to w najpewniej podczas jego drugiej kadencji, której koniec przypada w połowie 2028 roku. Jak zapowiadano, nowy banknot miałby mieć wartość 1000 złotych. Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

Nowy banknot pojawi się w portfelach Polaków?

Do tematu odniósł się w sobotę Krzysztof Kowalczyk z Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP. Przekazał, że na nowy nominał trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, jednak podał już prawdopodobny termin zmian.

– Na razie nie pracujemy nad tym projektem, ale gdzieś około 2025 lub 2026 istnieje możliwość, że taki nominał pojawi się w obiegu – poinformował w Polskim Radiu 24.

Nowy banknot „1000 zł”. Jak miały wyglądać?

Do tej pory nie wiadomo, co znajdzie się na nowym banknocie. Jak przekonywał wcześniej Adam Glapiński, chciałby, aby na banknocie o nominale 1000 zł obecny był wizerunek kobiety. Miałaby to być królowa Polski z dynastii Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, Jadwiga Andegaweńska. Byłby to pierwszy przypadek, kiedy po denominacji w 1982 roku na banknocie pojawił się wizerunek kobiety. Wcześniej na banknocie o wartości 20 zł widniała Maria Skłodowska-Curie - zauważyła Interia.pl.