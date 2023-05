i Autor: Shutterstock Senat, KRUS

Dodatek do emerytury

Będzie dodatkowe 300 zł do emerytury! Senat poparł przepisy

Sołtys pełni swoją funkcję społecznie i nie ma comiesięcznej pensji z tytułu swojej pracy na rzecz wsi i jej mieszkańców. Może jednak liczyć na dietę, którą co roku uchwala Rada Gminy. Czasem to około 10-500 zł miesięcznie. Zatem na swoją emeryturę musi zapracować inaczej, np. odprowadzając składki jako rolnik lub z tytułu świadczenia innej pracy zarobkowej. Niebawem sołtysi emeryci będą mogli liczyć na dodatek do świadczenia. Senat poparł w czwartek ustawę o świadczeniu dla sołtysów wraz z poprawkami.