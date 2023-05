Nowa waloryzacja emerytur! Dodatkowe pieniądze dla najuboższych seniorów [TABELA]

W czasach gigantycznej drożyzny emeryci i renciści liczą każdy grosz. Dlatego waloryzacja emerytur jest tak bardzo istotna. Emeryt pobierający najniższe świadczenie po waloryzacji może liczyć na 1867 zł. To znaczy, że zyska 279 zł! Seniorzy pobierający emeryturę w wysokości np. 2700 zł po waloryzacji na ich konto wpłynie 3174 zł - czyli zysk w wysokości 474 zł. Emeryci pobierający świadczenia rzędu 4000 zł lub 5000 zł rozbiją bank! Po waloryzacji mogą liczyć na zysk sięgający ponad 700 zł. Waloryzacja emerytur to wyjątkowo dobra wiadomość dla wszystkich seniorów, którzy odczuwają rosnące ceny w sklepach, czy w aptekach.

Skąd takie kwoty podwyżek? To efekt najnowszych danych GUS. Według Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w kwietniu wyniosła 14,7 proc., a ta przekłada się na wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Przeciętne wynagrodzenie natomiast w I kw. 2023 roku wzrosło o 14,3 proc. licząc rok do roku. Dane GUS o wynagrodzeniach dotyczą sektora przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób. "Dynamika płac i inflacji będzie wygasać, ale ostrzej zahamuje wzrost cen. Latem realna dynamika wynagrodzeń powinna być dodatnia, co wesprze konsumpcję" – prognozował po publikacji tych danych Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

🇵🇱 Cyk! Przeciętny wzrost wynagrodzeń w Q1 +14,3% r/r. W marcowej projekcji NBP zakładał wzrost o 13,3% r/r. To już kolejne z rzędu zaskoczenie w górę, które nie będzie wspierać hamowania impetu wzrostu cen bazowych.— mBank Research (@mbank_research) May 11, 2023

