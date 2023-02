Nie 500 plus, tylko 700 plus. Będzie waloryzacja świadczenia?

"Waloryzacja będzie na poziomie wyższym niż przewidywaliśmy w budżecie państwa. To będzie 14,8%, […] w tym jeszcze waloryzacja kwotowa, która zapewnia 250 zł [brutto] najniższym świadczeniom" - powiedział minister Stanisław Szwed w radiowej Jedynce. Zatem to już pewne. Rząd potwierdza nasze wyliczenia.

Jak wylicza się wskaźnik waloryzacji na dany rok? Pod uwagę bierze się średnioroczną inflację dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, która w 2022 roku wyniosła 14,8 proc. By wynik był pełny, to do podanej inflacji należałoby jeszcze dodać 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Tylko okazuje się, że tak naprawdę w 2022 roku tego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia nie ma. W teorii i praktyce płaca realna rośnie wtedy, gdy pensja na koncie jest coraz wyższa, a ceny w sklepach i kwoty na rachunkach za prąd czy wodę pozostają bez zmian lub wzrost płac jest wyższy niż tempo wzrostu poziomu cen. Tak się jednak nie dzieje.

Zatem wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 wyniesie 14,8 proc. Tymczasem w budżecie państwa rząd założył, że emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc. Teraz trzeba będzie szukać dodatkowych pieniędzy. Waloryzacja jest co do zasady przeprowadzana corocznie, od 1 marca.

