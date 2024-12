Gigantyczna drożyzna w Polsce. To ten towar drożeje najbardziej

Paszyk, pytany przez PAP o plany ludowców na przyszły rok, powiedział, że będą one związane "z dalszym dbaniem o polskich przedsiębiorców".

"Z pewnością celem na przyszły rok jest też szukanie rozwiązań, by prowadzenie działalności gospodarczej było tańsze. Musimy szukać takich rozwiązań, bo konkurencyjność naszych firm to jest dzisiaj dla wielu "być albo nie być" - powiedział minister.

Dopytywany o politykę mieszkaniową, czy w tym zakresie szykowana jest nowa propozycja, Paszyk odparł, że po nowym roku zostanie zaprezentowany nowy program mieszkaniowy, który - jak mówił - "uwzględni uwagi i zastrzeżenia koalicjantów".

"Musimy zgodnie znaleźć takie rozwiązania, które połączą nas w działaniach i wyjdą na przeciw młodym Polakom w wieku 25-35 lat, którzy dzisiaj nie mają perspektyw na własne mieszkanie. Musimy odłożyć nasze spory, animozje i w centrum uwagi, jeśli chodzi o tworzenie programów mieszkaniowych, usytuować młode Polki i młodych Polaków" - podkreślił Paszyk.

Dopytywany, kiedy dokładnie ten program mieszkaniowy zostanie zaprezentowany, minister powiedział, że "już niebawem wszystko będzie jasne".

Wśród celów na przyszły rok polityk ludowców wymienił też dobre przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PSL, która zacznie się tuż po nowym roku. "Będziemy wybierać nowe władze organizacji gminnych, powiatowych wojewódzkich. I myślę, że zmieścimy się również do końca przyszłego roku, jeśli chodzi o kongres" - podkreślił Paszyk.

Zdaniem innego polityka PSL, posła Michała Pyrzyka, cele Stronnictwa na przyszły rok w większości już zostały wyznaczone, jeśli chodzi m.in o obronność. Dopytywany o program mieszkaniowy, Pyrzyk powiedział, że kredyt 0 procent został odłożony i nie będzie podejmowany. "Myślę, że minister Paszyk wkrótce przedstawi nowy program i że będzie to taki pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców" - dodał.

"Obok tego będziemy też wnosić, jako klub PSL, poselskie projekty ustaw dotyczące przedsiębiorców" - przekazał Pyrzyk. Dodał, że na razie nie może zdradzić szczegółów, ale "będzie to kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych". "Tutaj wyzwaniem są te tereny, które zostały nawiedzone powodzią. I one też są dla nas priorytetem, by w możliwie najbardziej efektywny sposób pomóc w odbudowie tych domów i infrastruktury" - podkreślił poseł PSL.