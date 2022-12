Będzie unijny limit na gaz? Komisarz wzywa do kompromisu

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Unijna komisarz prosi o solidarność

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson wezwała we wtorek kraje członkowskie UE do "elastyczności" w sprawie limitu cenowego na gaz. Tego dnia w Brukseli odbywa się nadzwyczajne posiedzenie ministrów UE odpowiedzialnych w swoich rządach za energetykę. Po raz kolejny spotykają się oni, żeby spróbować uzgodnić pułap cen na gaz.

"Każdy musi wykazać się pewną elastycznością i każdy musi być w stanie zaproponować jakieś kompromisy. Spodziewam się więc, że ministrowie przeprowadzą bardzo konstruktywną dyskusję, która naprawdę przyniesie nam rozwiązanie z jak najszerszym poparciem wśród państw członkowskich" – powiedziała Simson przed udaniem się na salę obrad.

Kiedy UE ustali ceny maksymalne? Nie zapowiada się na szybkie przełamanie

Dopytywana, czy faktycznie spodziewa się kompromisu we wtorek, odpowiedziała wymijająco, że wszystkich czeka bardzo długa dyskusja.

W trakcie poprzedniego spotkania ministrów energii, które odbyło się 24 listopada, jego uczestnicy ocenili, że przedstawiona przez Komisję propozycja limitu na poziomie 275 euro za MWh, czyli wyższym niż aktualna cena rynkowa, "to żart".

"Trudno poważnie podejść do tej propozycji. (...) Oczekujemy, że zostaniemy poważnie potraktowani" - mówiła wówczas polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Przypomniała również, że to Rada Europejska zobowiązała państwa członkowskie do wypracowania rozwiązań w zakresie ceny maksymalnej na gaz. Wskazała, że to Niemcy, wspierane przez Holandię i częściowo Danię, wywierają nacisk na Komisję i blokują realizację inicjatywy.

Od tamtej pory nie pojawiły się żadne informacje o ewentualnych nowych propozycjach ze strony KE, czy modyfikacjach poprzednich.

Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.