Będzie waloryzacja 500 plus i 15. emerytura? Minister zabiera głos

W środowym wydaniu "Super Expressu" opublikowaliśmy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "SE", w którym 70 proc. badanych stwierdziło, że podniesienie 500 plus do 1000 zł pomogłoby PiS wygrać jesienne wybory parlamentarne. - Na temat wsparcia polskich rodzin trzeba spojrzeć szerzej - powiedziała w wywiadzie dla Business Insider Polska minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że obecnie "nie ma żadnych prac nad waloryzacją 500 plus". - Trzeba natomiast przeanalizować cele, jakie ten program miał zrealizować. Bezsprzeczne jest, że udało się dzięki niemu ograniczyć skalę ubóstwa wśród dzieci i przeznaczyć więcej środków na ich rozwój. Dlatego być może należy podjąć dyskusję, jak w najbliższych latach ten program ma wyglądać - stwierdziła Rzeczkowska.

Minister wskazała, że program 500 plus "to niejedyny transfer do polskich rodzin i niejedyny element wzrostu ich dochodów". - Chociaż ze względu na inflację mamy dzisiaj realny spadek płac czy wartości świadczeń, to jednak budżetom gospodarstw domowych istotnie pomogły zmiany podatkowe – obniżka PIT do 12 proc., wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł czy podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł. W tym roku około 15 mln podatników otrzyma zwrot podatku dochodowego w wysokości blisko 18 mld zł. Dlatego na transfery społeczne musimy patrzeć szerzej i uwzględniać w dyskusji o waloryzacji świadczenia 500 plus - powiedziała minister.

Na pytanie zadane przez zastępcę redaktora naczelnego Business Insider Polska czy jest w rządzie jakakolwiek rozmowa o 15. emeryturze, minister Rzeczkowka odpowiedziała krótko: nie, nie rozmawiamy o tym.

Sonda Czy jesteś za likwidacją 500 plus? Tak Nie Jestem za utrzymaniem programu, ale po modyfikacji Nie wiem