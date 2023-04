Będzie wsparcie dla rolników! Premier zapowiada "tarczę rolną", prezes PiS mówi o dopłatach

"Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która jest prawdziwym ambasadorem i reprezentantem polskich rolników, dlatego nie zostawimy ich samych sobie" - podkreślił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Konwencja PiS. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada "tarczę rolną"

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości po pandemii Covid-19 wdrożył tarczę antykryzysową, a w czasie kryzysu energetycznego tarczę solidarnościową, a dzisiaj proponujemy tarczę rolną, tarczę dla polskiego rolnictwa" - oświadczył w sobotę we wsi Łyse premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że tamte tarcze zostały zrealizowane i ta również zostanie zrealizowana "szybko, konkretnie i w określonym czasie". "Obok tych tarcz potrzebujemy jeszcze jednej tarczy - tarczy zgody narodowej, tarczy solidarności, tarczy wzajemności. I o nią także dzisiaj proszę, o nią apeluję" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał również, że rząd zwiększy "dopłaty do paliwa rolniczego do 2 złotych" na litr oleju napędowego.

Morawiecki zapowiadając specjalne rozwiązania dla rolników zaznaczył, że rząd dokona notyfikacji i zawnioskuje "ze specjalnym programem" do Komisji Europejskiej. "Apeluję do KE o błyskawiczną, jak najszybszą zgodę, abyśmy z naszego polskiego budżetu raz jeszcze mogli dopłacać 500 zł do nawozów tak jak w zeszłym roku" - dodał.

Prezes PiS zapowiada "powszechny skup zboża" i "zakaz wstępu" dla produktów z Ukrainy

"Podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj zalega w silosach, magazynach, przy dopłacie - tak, żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł" - oświadczył Kaczyński podczas konwencji partii.

"Dzisiaj rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje wstępu, że tak powiem, to znaczy przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności, nie jestem ich w stanie wymienić. One są wymienione w załączniku do tego rozporządzenia (...), od tego wymienionego zboża po produkty z miodu, bardzo, bardzo wiele rzeczy" - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Minister rolnictwa: przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika

"Mamy konkrety dla polskiej wsi, które będziemy wprowadzać. Jest jeszcze wiele ustaw, które mamy przygotowane" - powiedział Robert Telus. Wymienił m.in. budowę silosów bez pozwolenia.

"Będzie pakiet ustaw, które wprowadzimy na jednym z posiedzeń Sejmu, które będą dotyczyć polskiego rolnika. To duży pakiet ustaw" - zapowiedział.

"Na spotkaniu z protestującymi usłyszałem, że tarczę antykryzysową dostali przedsiębiorcy, nie dostali rolnicy" - mówił Telus. "Dziś chcę powiedzieć jasno, to co ogłaszamy, to co zapowiedział premier, to jest rolnicza tarcza antywojenna, to jest tarcza dla polskiego rolnika" - podkreślił.

Nie zostawiamy polskich rolników w trudnych czasach!#PolskaWieś https://t.co/dh8QizOCoS— Radosław Fogiel (@radekfogiel) April 15, 2023

