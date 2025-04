i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Koniec darmowego parkowania w weekendy

Parkowanie

Będziemy płacić za parkowanie nawet w weekendy? Sejm uchwalił ustawę

Do tej pory w miastach do 100 tys. mieszkańców parkowanie w weekendy i święta było zwolnione z opłat parkingowych. Wygląda jednak na to, że wkrótce się to zmieni, bo ustawa, która rozszerza opłaty parkingowe do siedmiu dni w tygodniu została już uchwalona przez Sejm!