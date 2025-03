i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock

Emerytury w Polsce

Będziemy pracować więcej! Minister z rządu Tuska mówi to wprost

Sytuacja demograficzna Polski nie jest dobra. Rządzący muszą już bardzo poważnie podchodzić do kwestii emerytalnych. Tymczasem rząd Donalda Tuska nie planuje podnoszenia wieku emerytalnego, ale mimo to część Polaków będzie musiała pracować dłużej. Co więcej, pojawia się szansa na drugą waloryzację emerytur. Minister ds. senioralnych Marzena Okła-Drewnowicz ujawnia szczegóły nowych rozwiązań i wyjaśnia, co czeka przyszłych emerytów.