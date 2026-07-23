Ceny paliw drastycznie wzrosły: diesel zdrożał o 45 groszy (do 7,64 zł/l), a benzyna 95 o 30 groszy (do 7,29 zł/l), osiągając najwyższy poziom od 2022 roku.

Głównymi przyczynami podwyżek są zakończenie rządowej tarczy antyinflacyjnej oraz wzrost cen ropy naftowej na świecie, która podrożała z 85 do 94 dolarów za baryłkę.

W przeciwieństwie do benzyny i diesla, cena autogazu (LPG) spadła o 8 groszy, kosztując obecnie średnio 3,09 zł za litr.

Premier Tusk wykluczył powrót do niższych stawek paliw, wskazując na ograniczenia budżetowe po wydaniu 4,7 mld zł na programy osłonowe.

Kierowcy, którzy w ostatnich dniach tankowali swoje samochody, mogli przeżyć szok. Ceny paliw poszły gwałtownie w górę, a podwyżki liczone są w dziesiątkach groszy na litrze. To bolesny powrót do wysokich stawek po tym, jak rząd Donalda Tuska z końcem czerwca ostatecznie wygasił program osłonowy. Sytuacji nie poprawia też rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, które winduje ceny ropy.

Ile kosztują paliwa? Ceny benzyny i diesla najwyższe od lat

Ostatni tydzień przyniósł skokowe podwyżki na pylonach stacji benzynowych w całej Polsce. Jak wynika z danych e-petrol.pl, najmocniej zdrożał olej napędowy. Jego średnia cena wzrosła aż o 45 groszy i wynosi obecnie 7,64 zł za litr. Niewiele lepiej jest w przypadku najpopularniejszej benzyny. W efekcie ostatnich podwyżek detaliczna cena benzyny 95-oktanowej jest na najwyższym poziomie od 2022 roku i wynosi średnio 7,29 zł za litr, po wzroście o 30 groszy.

Jedynym paliwem, które oparło się tej tendencji, jest autogaz. Cena LPG spadła w ostatnim tygodniu o 8 groszy, a jego litr kosztuje teraz średnio 3,09 zł.

Tradycyjnie ceny różnią się w zależności od regionu. Gdzie jest najtaniej?

Benzyna 95 i olej napędowy: województwo małopolskie (odpowiednio 7,26 zł/l i 7,55 zł/l).

Autogaz: województwo świętokrzyskie (2,90 zł/l).

Najwięcej za tankowanie płacą obecnie mieszkańcy Podkarpacia (benzyna za 7,37 zł/l), Mazowsza (diesel za 7,71 zł/l) oraz województwa zachodniopomorskiego, gdzie najdroższy jest autogaz (3,26 zł/l).

Dlaczego paliwa tak drożeją? Rząd Donalda Tuska wycofał tarczę CPN

Skąd tak gwałtowny wzrost cen? Bezpośrednią przyczyną jest zmiana w przepisach. Główną krajową przyczyną tak wysokich cen paliw jest zakończenie z końcem czerwca rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. To w jego ramach stosowano obniżoną stawkę VAT na benzyny i oleje napędowe, a także ustalano maksymalną cenę tych paliw na stacjach.

Warto przypomnieć, że już w połowie czerwca wygasły przepisy o obniżonej akcyzie. Ministerstwo Finansów podało, że cały program osłonowy kosztował budżet państwa około 4,7 mld zł.

Premier Donald Tusk, pytany w ubiegłym tygodniu o możliwość powrotu do niższych stawek, jasno dał do zrozumienia, że nie ma na to szans. Jak stwierdził, „nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy”, a wytrzymałość budżetu „też ma swoje granice”.

Konflikt na świecie winduje ceny ropy naftowej

Na krajowe podwyżki nakłada się niestety niekorzystna sytuacja na rynkach światowych. Od kilku dni notowania ropy naftowej idą w górę, co jest bezpośrednio związane z eskalacją konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Jeszcze tydzień temu baryłka ropy Brent kosztowała około 85 dolarów. Dziś jej cena oscyluje już wokół 94 dolarów. Analitycy Bloomberga wskazują, że rynek reaguje nerwowo na postawę prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizuje szanse na szybkie rozmowy pokojowe z Iranem. Obie strony konfliktu wymieniają się atakami, a dodatkowo bojownicy Huti w Jemenie ponownie zagrozili zablokowaniem kluczowego szlaku żeglugowego na Morzu Czerwonym. Droższa ropa na świecie niemal zawsze oznacza wyższe ceny na stacjach paliw w Polsce.

2026_06_18_Risercz Skolim