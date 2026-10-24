Minister energii obniżył maksymalne ceny benzyny Pb95 i Pb98, obowiązujące od 24 do 26 października, co oznacza natychmiastowe oszczędności dla kierowców.

To element trzeciej odsłony programu CPN, finansowanego z nowej daniny od zysków koncernów, mającego na celu długoterminowe ograniczenie kosztów paliw.

Nie przegap okazji na tańsze tankowanie! Dowiedz się, czy diesel również potanieje i co przyniesie poniedziałkowe obwieszczenie ministra.

Kierowcy, którzy planują tankowanie w najbliższych dniach, powinni zwrócić uwagę na nowe stawki. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, o którym informuje PAP, od soboty 24 października do poniedziałku 26 października obowiązują niższe maksymalne ceny benzyny. Zmiana nie obejmuje jednak oleju napędowego.

Za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,51 zł, czyli o 5 groszy mniej niż w piątek. Benzyna Pb98 potaniała o 7 groszy, do 7,21 zł za litr. Natomiast maksymalna cena diesla nadal wynosi 7,99 zł za litr.

Rodzaj paliwa Piątek 23.10 24–26.10 Zmiana Benzyna Pb95 6,56 zł 6,51 zł −5 gr Benzyna Pb98 7,28 zł 7,21 zł −7 gr Diesel 7,99 zł 7,99 zł Bez zmian

To oznacza, że przy tankowaniu 50 litrów benzyny Pb95 maksymalny koszt będzie niższy o 2,50 zł w porównaniu z piątkiem. W przypadku Pb98 oszczędność wyniesie 3,50 zł. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla nie odczują natomiast zmiany. Warto pamiętać, że ogłoszone stawki są cenami maksymalnymi, a nie obowiązkowymi cenami na wszystkich stacjach. Sprzedawcy mogą oferować paliwo taniej, ale nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu.

Weekendowy cennik będzie obowiązywał również w poniedziałek. Następne obwieszczenie ministra energii ma zostać opublikowane 26 października i określi maksymalne ceny paliw na wtorek 27 października. Dla właścicieli stacji oznacza to obowiązek dostosowania cenników do rządowych limitów. Przepisy przewidują surowe sankcje za ich przekroczenie. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Dlaczego benzyna tanieje? Rząd uruchomił trzeci pakiet CPN

Obecne limity to element trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego zadaniem jest ograniczenie kosztów tankowania. Rząd ponownie sięgnął po mechanizm cen maksymalnych oraz możliwość czasowego obniżania podatków na paliwa. Program uruchomiono po wejściu w życie części przepisów dotyczących podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Nowa danina ma objąć ponadprzeciętne zyski koncernów paliwowych. W przypadku producentów paliw przewidziano 60-procentową stawkę podatku od nadwyżkowych zysków. Uzyskane w ten sposób środki mają pomóc sfinansować działania obniżające koszty tankowania. Według rządowych założeń wartość trzeciego pakietu CPN, który ma obowiązywać do końca 2026 roku, może wynieść około 5 mld zł. To już kolejna interwencja na rynku paliw w tym roku. Pierwszy pakiet uruchomiono pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy związany z wojną USA i Izraela z Iranem. Kolejną odsłonę programu wprowadzono w drugiej połowie sierpnia.

Dla kierowców najważniejsza pozostaje jednak sytuacja przy dystrybutorach. Na razie benzyna jest objęta niższymi limitami, ale diesel wciąż kosztuje maksymalnie niemal 8 zł za litr. O tym, czy od wtorku ceny paliw ponownie się zmienią, dowiemy się z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.

Złoty Laur 2026 - Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu