Bezpieczeństwo Polski to nie tylko obronność. III Forum Bezpieczeństwa Polski na UW

Program trzeciej edycji Forum obejmuje trzy debaty dotyczące obszarów istotnych dla bezpieczeństwa państwa i rozwoju polskiej gospodarki: technologii dual-use i local content, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska oraz znaczenia sektora rolno-spożywczego dla bezpieczeństwa Polski. Wspólnym tematem dyskusji będzie wzmacnianie krajowego potencjału i odporności państwa na kryzysy gospodarcze, technologiczne i geopolityczne. Wydarzenie poprowadzi Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”.

Technologie dual-use i polski przemysł

Pierwsza z debat zostanie poświęcona technologiom podwójnego zastosowania i znaczeniu local content dla budowania bezpieczeństwa strategicznego Polski. Uczestnicy porozmawiają m.in. o rozwoju krajowych kompetencji technologicznych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie, współpracy nauki z przemysłem, a także o znaczeniu infrastruktury – w tym dróg i mostów – dla odporności państwa.

W dyskusji wezmą udział m.in. prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Arkadiusz Bąk, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Piotr Sadza, prezes PKP Cargo Connect, Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG, oraz Stanisław Wojtera, członek Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych przy Prezydencie RP.

Autor: Forum Bezpieczeństwa Polski 2026/ Materiały prasowe

Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja

Kolejnym obszarem Forum będzie bezpieczeństwo energetyczne. Debatę poprzedzi wystąpienie Miłosza Motyki, ministra energii. Rozmowa dotyczyć będzie m.in. bezpieczeństwa dostaw energii, transformacji energetycznej i ochrony środowiska, infrastruktury krytycznej, nowych źródeł energii oraz bezpieczeństwa surowcowego.

Do udziału w dyskusji, obok ministra energii, zaproszeni zostali Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Józef Matysiak, zastępca prezesa NFOŚiGW, oraz Bartosz Kublik, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Rolnictwo elementem bezpieczeństwa państwa

Ostatnia z debat skupi się na roli branży rolno-spożywczej w systemie bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się odporność produkcji rolnej, ciągłość dostaw żywności, eksport, cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii, a także bezpieczeństwo pracy i zabezpieczenie społeczne w rolnictwie.

Wśród uczestników znajdą się m.in. dr Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa, Waldemar Dubaniowski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dział w Brukseli), Marcin Roszczyk, prezes Elewarr, oraz prof. Konrad Marciniuk z Wydziału Prawa i Administracji UW, Konsul Honorowy Republiki Singapuru.

Forum łączy administrację, naukę i biznes

Forum Bezpieczeństwa Polski jest cykliczną platformą dialogu, która skupia przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, biznesu oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Pierwsze dwie edycje Forum były okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o strategicznych kierunkach rozwoju Polski.

W dotychczasowych wydarzeniach uczestniczyli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, Marszałek Senior Marek Sawicki, europoseł Michał Szczerba, Grzegorz Wrona (Ministerstwo Aktywów Państwowych), Adam Nowak (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz Konrad Wojnarowski (Ministerstwo Energii).

III Forum Bezpieczeństwa Polski odbędzie się 2 września 2026 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja FAPA, współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, a partnerem instytucjonalnym Uniwersytet Warszawski. Partnerami wydarzenia są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, PKP Cargo Connect, Elewarr oraz STRABAG.

Partnerami medialnymi są Super Express, Super Biznes i kanał WhatsApp „Barometr – Dzień w Liczbach”.