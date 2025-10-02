Najbezpieczniejsze miasta w Polsce na czas kryzysu! Zaskakujące podium

Najbezpieczniejsze miasta w Polsce na wypadek wojny to Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów, dzięki inwestycjom w infrastrukturę kryzysową.

Warszawa i Gdańsk, mimo wysokiego przygotowania, są najbardziej zagrożone atakiem ze względu na swoje strategiczne znaczenie.

Przesmyk Suwalski to najniebezpieczniejszy region w Polsce z powodu położenia geograficznego i ograniczonej infrastruktury.

Sopot, Katowice i Poznań wyróżniają się odpornością na katastrofy naturalne i kryzysy zdrowotne, dysponując rozwiniętymi systemami ratowniczymi i siecią szpitali.

Raport BGK: bezpieczeństwo polskich miast w obliczu wojny

Analiza przygotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ujawnia, że poziom bezpieczeństwa w Polsce zależy od wielu czynników. Oprócz położenia geograficznego istotne są także jakość usług publicznych, stan infrastruktury kryzysowej oraz znaczenie gospodarcze poszczególnych ośrodków.

Według raportu miasta o wysokiej odporności na kryzysy wyróżniają się dostępem do rozbudowanej sieci transportowej, szpitali, schronów, a także systemów energetycznych. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na lepszą ochronę zarówno w czasie działań wojennych, jak i podczas katastrof naturalnych czy kryzysów zdrowotnych.

Najbardziej bezpieczne miasta w Polsce

Na liście miast najlepiej przygotowanych na potencjalne konflikty wojenne znalazły się m.in.: Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. Samorządy w tych ośrodkach zainwestowały w infrastrukturę, która pozwala minimalizować skutki ewentualnych kryzysów. To właśnie w nich mieszkańcy mogą czuć się relatywnie najbezpieczniej.

Najbardziej zagrożone miasta w przypadku wojny

Z drugiej strony analiza pokazuje, że pewne ośrodki są szczególnie narażone na ataki militarne. Wśród nich znajdują się Warszawa i Gdańsk, które ze względu na swoje znaczenie polityczne, gospodarcze i logistyczne mogą stać się jednym z pierwszych celów w razie konfliktu.

Raport wskazuje również na wysokie ryzyko w takich miastach jak Kraków, Wrocław, Krosno czy Ostrołęka. Choć są one dobrze przygotowane do reagowania na kryzysy, ich rola gospodarcza i infrastrukturalna zwiększa prawdopodobieństwo stania się strategicznymi celami.

Przesmyk suwalski – najniebezpieczniejszy region polski

Szczególną uwagę zwrócono na przesmyk suwalski, położony przy granicy z Rosją i Białorusią. Gminy tego obszaru uznano za najbardziej podatne na ewentualny konflikt militarny. Położenie geograficzne oraz ograniczony dostęp do infrastruktury sprawiają, że w przypadku eskalacji mieszkańcy mogą znaleźć się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Odporność na kryzysy naturalne i zdrowotne

Raport wskazuje również, które miasta najlepiej radzą sobie z innymi rodzajami zagrożeń. Największą odporność na katastrofy naturalne i kryzysy zdrowotne wykazują m.in. Sopot, Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Dzięki rozwiniętym systemom ratowniczym oraz dobrej sieci szpitali są one lepiej przygotowane na powodzie, susze czy fale upałów.

