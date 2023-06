Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Czym się różnią?

Ważna informacja dla kierowców. Od 1 lipca wchodzą nowe przepisy! Sprawdź, co się zmieni

Rekordowo wysokie stopy procentowe sprawiły, że raty kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym wzrosły nawet o 80-90%! Jak nietrudno zgadnąć, dostępne w instytucjach finansowych oferty nie są szczególnie atrakcyjne finansowo.

- Kredyty hipoteczne są obecnie zwyczajnie drogie – przyznaje Karolina Kwiecińska, ekspertka kredytowa FIN-HUB. Choć jej zdaniem pewne jest, że stopy procentowe, a wraz z nimi także raty hipotek, z czasem spadną, to dziś trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. - Niewykluczone, że będzie to perspektywa kilkuletnia, a wartości stóp procentowych już nigdy nie wrócą do poziomu sprzed ostatnich podwyżek – dodaje Kwiecińska.

Aby pomóc osobom, dla których finansowanie na tradycyjnych warunkach jest jak jazda niebezpiecznym rollercoasterem – zbyt ryzykowna i kosztowna, powstały dwie wspomniane wyżej propozycje dofinansowania. Sprawdźmy, czym się od siebie różnią i w jakiej sytuacji warto z nich skorzystać.

Bezpieczny Kredyt 2% – oprocentowanie, które rzuca wyzwanie tradycyjnym bankowym schematom

Bezpieczny Kredyt 2% to kredyt hipoteczny z rządową dopłatą. Mogą skorzystać z niego osoby do 45 roku życia, które nie posiadają i nigdy wcześniej nie posiadały własnego M (także domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu). Jeśli o kredyt wnioskują małżonkowie lub rodzice posiadający wspólnie choćby jedno dziecko, wystarczy że warunek wieku spełni jedna osoba. Ten o braku nieruchomości w przeszłości muszą jednak spełniać oboje.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego 2% wynosi:

dla samodzielnego kredytobiorcy – 500 tys. zł,

w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka – 600 tys. zł.,

a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – 600 tys. zł.

Warunków jest sporo, a spełnienie ich wszystkich to jak rozwiązanie skomplikowanego równania matematycznego z dodatkowymi zmiennymi. Pytanie nasuwa się samo – czy efekty będą tego warte?

Bezpieczny Kredyt 2% będzie oferowany przez banki komercyjne. Jedyną różnicą pomiędzy nim a tym na standardowych warunkach jest rządowa dopłata do 120 pierwszych rat. Karolina Kwiecińska zauważa, że choć dzięki dofinansowaniu dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie 2%, warto pamiętać, że będzie ono powiększone o dodatkowe koszty takie jak prowizja czy marża bankowa, a decyzja kredytowa będzie zależna od wyniku badania zdolności do spłaty.

Bezpieczny Kredyt 2% – ile zaoszczędzisz i na co musisz uważać

Ile będzie można zaoszczędzić na rządowej dopłacie? Dla przykładu, w przypadku kwoty kredytu opiewającej na 550 tys. zł i spłacanej przez 30 lat, kwota pierwszej raty wyniosłaby około 5,3 – 5,5 tys. zł. Dzięki dopłatom może być nawet o połowę niższa (kwoty dopłat do każdej z rat zmieniają się ze względu na konstrukcję kredytu z ratami malejącymi). Brzmi obiecująco, więc gdzie jest haczyk? - Głównym celem zaciągnięcia kredytu z dopłatą będzie cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca wynajmie nieruchomość w okresie dopłat, te wygasną – ostrzega ekspertka z FIN-HUB.

I podkreśla, że w rządowym programie jest jeszcze jedno „ale”. Choć ustawa określająca warunki Bezpiecznego Kredytu 2% ma wejść w życie 1 lipca, w praktyce większość banków nie jest jeszcze gotowych na udzielanie finansowania na preferencyjnych warunkach. - Wyzwaniem dla nich jest nie tylko przygotowanie nowych procedur i systemów informatycznych, ale także niejasne zasady badania zdolności kredytowej na nowych zasadach. W praktyce może się więc okazać, że przyszli kredytobiorcy będą musieli poczekać na kredyt dłużej, niż myśleli – zaznacza.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – brak wkładu własnego to nie problem

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy stanowi kontynuację powstałego w 2022 roku programu Mieszkanie bez Wkładu Własnego. Nie masz oszczędności? Ten program daje szansę na kredyt nawet bez jednej złotówki na starcie. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności kredytów dla osób, które nie są w stanie wpłacić wymaganego przez banki wkładu własnego.

Dzięki programowi Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Polacy mogą zaciągnąć finansowanie na 100% wartości nieruchomości. Gwarantem wkładu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwiecińska podkreśla, że łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu mieszkaniowego i wkładu własnego kredytobiorcy (jeśli w ogóle takowym dysponuje) nie może być wyższa niż 200 tys. zł. - Udzielenie gwarancji wiąże się także z koniecznością uiszczenia prowizji w wysokości 1 proc. kwoty gwarancji – wskazuje ekspertka.

Brak wkładu własnego nie jest jedynym benefitem z przystąpienia do programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Rząd chce udowodnić, że powiększenie rodziny to także powiększenie portfela. Dla par uczestniczących w programie, którym urodzi się jedno lub więcej dzieci, przygotowano specjalne dopłaty. Wynoszą one 20 tys. zł, jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko lub 60 tys. zł w przypadku powiększenia rodziny o trzecie lub kolejne dziecko.

- Dopłaty będzie można przeznaczyć oczywiście wyłącznie na spłatę kredytu – podkreśla ekspertka.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – uwaga na limity ceny za metr

W przeciwieństwie do programu Bezpieczny Kredyt 2%, który nie narzuca kredytobiorcom cenowego limitu nabywanego mieszkania, w przypadku Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego takowe występują. Dla przykładu, w 2 kwartale 2023 roku w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego kupowanej w Warszawie, cena za metr kwadratowy nie może być wyższa niż 11 825,27 zł. W przypadku rynku wtórnego nie może być to więcej niż 10 979,68 zł.

Ustawodawca nie określa jednak limitu wiekowego przystępujących do Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego kredytobiorców, co dla wielu osób będzie z pewnością dużą zaletą. Nie wymaga także, aby finansowana kredytem nieruchomość była pierwszą nieruchomością należącą do kredytobiorcy. Wnioskujący o dodatkowe środki nie może być właścicielem nieruchomości wyłącznie w momencie podpisywania umowy (od tej zasady istnieją jednak wyjątki, jeśli wnioskujący o kredyt mają przynajmniej dwoje dzieci). - Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przed złożeniem wniosku o kredyt sprzedać lub przekazać nieruchomość jako darowiznę – wyjaśnia Kwiecińska.

Bezpieczny Kredyt 2% czy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – możesz, ale nie musisz wybierać

- Każdy z programów ma niewątpliwie sporo zalet. Każdy z nich ma jednak inny cel i został stworzony z myślą o innym gronie beneficjentów – podsumowuje ekspertka. To, który z nich okaże się lepszym wyborem, zależy jej zdaniem nie tylko od możliwości spełnienia postawionych przez rząd kryteriów, ale także od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz jego potrzeb. Co ciekawe, istnieje również możliwość połączenia obu programów. - Jeśli kredytobiorca podejmie taką decyzję, będzie mógł zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego, a w dodatku otrzyma rządowe dopłaty do rat. Nie będzie mógł jednak skorzystać ze spłat rodzinnych – dodaje Kwiecińska.

Źródło: FIN HUB

