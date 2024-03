Bezpłatny asystent niepełnosprawnych. Ustawa w sejmie

Rekordowy wzrost kwoty bazowej. To gwarantuje wyższe świadczenia z ZUS

Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Ustawa w toku

W tym miesiącu do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Usługa ma być dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat i być finansowana z budżetu państwa.

Wiceminister Krasoń, pytany przez PAP, czy projekt może liczyć na rządowe poparcie, ocenił, że regulacja jest niewystarczająca. Zapowiedział, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowywany jest projekt regulujący systemowy dostęp do asystencji.

Bezpłatny asystent niepełnosprawnych. Dlaczego projekt prezydenta jest krytykowany?

"W konsultacjach nad projektem prezydenckim strona społeczna zgłaszała szereg poprawek. Jako Biuro Pełnomocnika również wysłaliśmy swoje propozycje, ale niestety wiele z nich i to tych kluczowo ważnych nie zostało uwzględnionych. Chodzi na przykład o zakres czynności, jakie może wykonywać asystent. Ta ustawa staje się dalece niewystarczająca" - powiedział wiceminister.

Przypomniał, że systemowe wprowadzenie usług asystenckich to jeden z punktów umowy koalicyjnej obecnego rządu. "Pod tym pomysłem podpisała się Polska 2050, z której się wywodzę, PSL, Koalicja Obywatelska i Lewica. To jest coś, co połączyło nas wszystkich. W Biurze Pełnomocnika prace nad tym projektem już się rozpoczęły" - poinformował Krasoń.

Rząd zapowiada pomoc dla niepełnosprawnych na przełomie 2024/2025

Zapewnił, że rozwiązania te powstaną w dialogu ze stroną społeczną. "Ogromnym zarzutem wobec Prawa i Sprawiedliwości było to, że w wielu kluczowych momentach nie słuchali obywateli, nie odbywały się konsultacje społeczne. Bardzo zależy mi na tym, aby w tym przypadku ten dialog był. Realny termin pojawienia się usług asystencji świadczonej w formie systemowej to końcówka 2024 r. lub początek 2025 r." - przekazał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Bezpłatny asystent niepełnosprawnych. Co zakłada projekt prezydenta?

Prezydencki projekt przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie. Asystencja osobista jest usługą społeczną o charakterze spersonalizowanego wsparcia - udzielanego w relacji jeden na jeden, które jest niezbędne do prowadzenia możliwie pełnego, samodzielnego życia.

Wsparcie może obejmować czynności samoobsługowe, utrzymanie higieny osobistej, prowadzenie gospodarstwa domowego, komunikowanie się z otoczeniem, poruszanie się i przemieszczanie oraz podejmowanie aktywności życiowej - społecznej i zawodowej.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.