Lidl rozdaje milion złotych! Zbliża się wielki finał Lidloterii

Do udziału w loterii uprawnione są osoby, które zrealizują zakupy w sklepach sieci Lidl na kwotę min. 99 zł (z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz kart prezentowych), w terminie od 5 lutego do 29 marca 2024 roku. Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu, a następnie zarejestrowanie paragonu na stronie: www.lidloteria.pl, gdzie również można poznać listę laureatów. Do wygrania co godzinę jest bon na zakupy o wartości 500 zł, co tydzień 25 000 zł, a w wielkim finale aż 1 000 000 zł!

Zgłoszenia do Lidloterii

Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od 05.02.2024 r. do dnia 29.03.2024, w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59, wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród natychmiastowych odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie przewidzianych jest 16 nagród natychmiastowych, po jednej w każdej godzinie).

