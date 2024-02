Wielkie pieniądze w „Lidloloterii”

Do tej pory Lidl Polska organizował świąteczne loterie już dwukrotnie. Tym razem akcja powraca w odświeżonej wersji! Do wygrania co godzinę jest bon na zakupy o wartości 500 zł, co tydzień 25 000 zł, a w wielkim finale aż 1 000 000 zł! Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca 2024.

Jak wziąć udział w loterii Lidl Polska?

Należy zrobić zakupy za min. 99 zł. Z loterii wyłączone są zakupy napojów alkoholowych, wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących powyższe wyroby, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, bonów upominkowych, kart podarunkowych. Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu, a następnie zarejestrowanie paragonu na stronie: www.lidloteria.pl.

Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od 05.02.2024 r. do dnia 29.03.2024, w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59, wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród natychmiastowych odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie przewidzianych jest 16 nagród natychmiastowych, po jednej w każdej godzinie).

