Rozdał auta i sam zyskał fortunę! Ile Budda zarobił na loterii 7 aut?

Budda i losowanie 7 aut

Loteria “7 Aut X Budda” wyglądała dość standardowo. Żeby wziąć udział w losowaniu nagród, należało kupić co najmniej jednego e-booka o kulisach działalności Buddy w cenie od 39 do 199 złotych. Cena warunkowała liczbę losów - tych jednorazowo można było zdobyć nawet 10. Co było do wygrania? Jak informuje Wprost: BMW M3 Touring, Mercedes A45 AMG, Audi RS6, Toyota Supra i trzy Audi E46 330i Coupe, a także iPhone’y, laptopy gamingowe czy konsole PlayStation 5.

Ile zarobił Budda na loterii?

Portal android.com.pl przeprowadził analizę, określając liczbę uczestników loterii, którzy musieliby zakupić e-booki, żeby Budda zdołał pokryć koszty nagród i wyjść na finansowe "zero". Według ich obliczeń, aby to osiągnąć, wystarczyłoby że 88 622 uczestników nabyłoby najtańsze e-booki za 39 zł. Przypomnijmy, że to tylko niespełna 15 proc. oglądających live stream.

A co z zarobkiem? Potencjalny zysk z loterii z udziałem 100 tysięcy uczestników może oscylować między 443 740 zł a prawie 16,5 mln zł, już po odjęciu wydatków na zakup nagród. W przypadku 200 tysięcy uczestników - od ok. 4,5 mln zł do ponad 36 mln zł. Z kolei jeśli w loterii uczestniczyłoby pół miliona osób, od około 16 mln zł do imponujących 96 mln zł! Ostateczne dane dotyczące skali udziału w loterii organizowanej przez kanał Budda.TV mają zostać opublikowane w nadchodzących dniach.

