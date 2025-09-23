Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2025 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy to bezrobocie wynosiło 5,4%. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniesie 5,5%, co potwierdziły dane GUS.

Z danych GUS wynika również, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła w sierpniu. W urzędach pracy zarejestrowanych było 856,3 tys. osób bezrobotnych, podczas gdy w lipcu było to 830,6 tys.

Oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 25,7 tys. osób w ciągu jednego miesiąca.

Nowo zarejestrowani bezrobotni

Mimo wzrostu ogólnej liczby bezrobotnych, GUS odnotował spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W sierpniu zarejestrowano 96,8 tys. osób bezrobotnych, podczas gdy w lipcu było to 108,4 tys. Oznacza to spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych o 11,6 tys. osób.

Wzrost stopy bezrobocia w sierpniu 2025 roku może być spowodowany różnymi czynnikami. Jednym z nich może być sezonowość, związana z zakończeniem prac sezonowych w niektórych branżach, takich jak rolnictwo czy turystyka. Innym czynnikiem mogą być zmiany w koniunkturze gospodarczej, które wpływają na popyt na pracę.

Spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych może sugerować, że sytuacja na rynku pracy nie jest tak zła, jakby wynikało to z samego wzrostu stopy bezrobocia. Może to oznaczać, że część osób, które straciły pracę, szybko znajduje nowe zatrudnienie.

Konsekwencje wzrostu bezrobocia

Wzrost bezrobocia może mieć negatywne konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa. Oznacza to mniejszą liczbę osób pracujących i płacących podatki, co może wpłynąć na budżet państwa. Bezrobocie może również prowadzić do wzrostu nierówności społecznych i pogorszenia sytuacji materialnej wielu rodzin.

Trudno jednoznacznie przewidzieć, jak będzie kształtować się sytuacja na rynku pracy w najbliższych miesiącach. Wiele zależy od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. Ważne jest, aby rząd i inne instytucje podejmowały działania, które będą wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i pomagać osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie