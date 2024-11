Rząd Tuska robi wielkie zmiany! Nowe ceny energii, składka NFZ i dopłaty do mieszkań

Oprócz podstawowych świadczeń podlegających waloryzacją, coroczne podwyżki dotyczą także dodatków emeryckich. Wysokość podwyżek zależy od czynników ekonomicznych, które publikuje Główny Urząd Statystyczny. Z ostatnich danych wynika, że inflacja wyniosła w październiku 5 proc., zaś wzrost płac we wrześniu (najnowsze dane) wyniósł 10,3 proc. Przy założeniu, że takie dane byłyby z całego roku, waloryzacja wyniosłaby 6,01 proc.

Jeszcze w 2024 roku waloryzacja dodatków wyniosła 12,12 proc. Skąd więc obniżka? Głównym "winowajcą" jest inflacja. Co prawda mniejszy wzrost cen jest dla seniorów dobrą wiadomością, to jej skutkiem będzie także wolniejszy wzrost emerytur, oraz dodatków. Bo celem waloryzacji nie jest podniesienie świadczeń, pod kątem większej siły nabywczej, a jedynie zapobieganie przed degradacją ich wartości z powodu czynników gospodarczych.

Ile wyniosą dodatki emeryckie? W niektórych przypadkach niecałe 3 zł podwyżki

Ile więc mogą wzrosnąć dodatki emeryckie? Przy wskaźniku waloryzacji 6,01 proc., najmniej wzrośnie dolny próg dodatku przysługującemu osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (którego wysokość zależy od ilości miesięcy pracy przymusowej), bo jedynie o 99 groszy w przypadku minimalnej stawki (która wzrośnie od 16,55 zł do 17,54 zł). Nieznacznie wzrośnie także dodatek kompensacyjny, bo z 49,51 zł do 52,49 zł, podwyżka więc wyniesie niecałe 3 zł, a dokładnie 2,98 zł.

Z kolei najbardziej powinien wzrosnąć dodatek do renty inwalidy wojennego, z 1263,73 zł do 1339,67 zł. W efekcie podwyżka wyniesie 75,94 zł.

Ostateczną wysokość wskaźnika, więc i poziom podwyżek emerytur poznamy dopiero w lutym 2025 roku, gdy GUS ogłosi oficjalne wskaźniki gospodarcze i rząd podejmie decyzję w sprawie waloryzacji.