Lidl uderza z aplikacją. Jak zdobyć masło za 99 groszy?

W ten weekend kluczem do oszczędności w Lidlu jest aplikacja Lidl Plus. To właśnie tam ukryto kupony, które obniżają ceny do absolutnego minimum. Jeśli planujesz zakupy, koniecznie aktywuj je przed pójściem do kasy.

Hity cenowe, na które warto zapolować w Lidlu (z aplikacją):

Masło Pilos (83%) za 0,99 zł. To absolutny hit weekendu. Warunek? Musisz kupić trzy kostki i aktywować kupon w aplikacji. Oferta obowiązuje od piątku do soboty.

Banany za 2,99 zł/kg. Dzięki aplikacji cena jest niższa aż o 57%.

Truskawki (opakowanie 500 g) za 6,99 zł. Z kuponem oszczędzasz aż 61%.

Filet z piersi kurczaka XXL za 14,99 zł/kg. Promocja dostępna od piątku do soboty daje 39% oszczędności.

Ser Gouda w kawałku (1 kg) za 14,99 zł. To aż 50% taniej.

Łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg. Cena z aplikacją spada o 48%.

To nie wszystko. Od piątku do soboty przy zakupie dwóch opakowań kawy, drugi, tańszy produkt kupisz z 60% rabatem. Jeszcze lepiej wygląda promocja na chemię domową – tu drugi, tańszy produkt (do sprzątania, prania lub zmywania) jest tańszy aż o 70%. Dodatkowo, tylko w piątek (10.04) zrobienie zakupów za min. 150 zł z kuponem w aplikacji da Ci natychmiastowy rabat 15 zł.

i Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Biedronka odpowiada. Tu zgarniesz produkty za darmo

Biedronka nie zostaje w tyle i kontratakuje promocjami dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Sieć postawiła na mechanizmy wielosztukowe, gratisy i zwroty na kartę lojalnościową. Robiąc zakupy za minimum 149 zł w piątek, 10 kwietnia, można otrzymać voucher 25 zł do wykorzystania w dniach 13-14 kwietnia przy zakupach za min. 99 zł.

Najciekawsze okazje w Biedronce (z kartą Moja Biedronka):

Masło Polskie Mlekovita za 2,49 zł. Oferta konkurencyjna dla Lidla. Cena obowiązuje przy zakupie 3 sztuk z kartą.

Masło Ekstra Mleczna Dolina za 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny to 6 sztuk na kartę.

Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni za 0,99 zł. Dzienny limit to 1 sztuka.

Wszystkie mleka UHT 3,2% w promocji 3+3 gratis. Kupując 6 kartonów, 3 najtańsze dostaniesz za darmo.

Cukier biały 1 kg za 1,49 zł przy zakupie 2 sztuk. Oferta obejmuje cukier Diamant, Polski Cukier, Królewski i Sweet Family, a limit dzienny to 10 sztuk.

Truskawki (opakowanie 500 g) w ofercie 1+1 gratis. Z kartą, przy zakupie dwóch opakowań, cena za jedno wyniesie tylko 6,49 zł.

Banany za 2,99 zł/kg. Uwaga, ta cena obowiązuje w piątek i sobotę, ale tylko jeśli zrobisz zakupy za minimum 199 zł z kartą.

Mięso i wędliny z rabatami do -84%. Przy zakupie dwóch produktów z listy, drugi kupisz ze zniżką sięgającą 84% (np. szynka konserwowa).

Specjalne okazje czekają na klientów w piątek, 10 kwietnia. Tego dnia z kartą Moja Biedronka obowiązuje promocja 1+1 gratis na wszystkie kosmetyki Nivea, a drugi, tańszy produkt marki Finish kupisz z rabatem 70%.

Gdzie na zakupy? Krótka strategia na weekendowe łowy

Obie sieci przygotowały niezwykle mocne oferty. Lidl kusi ekstremalnie niskimi cenami na pojedyncze, kluczowe produkty, ale niemal zawsze wymaga to użycia aplikacji Lidl Plus. Biedronka z kolei nagradza większe zakupy poprzez promocje wielosztukowe (np. 1+1 gratis) i zwroty środków na kartę.

Nasza rada? Przed wyjściem z domu dokładnie zaplanuj listę zakupów, sprawdź limity na poszczególne produkty i co najważniejsze – aktywuj niezbędne kupony w aplikacjach. To będzie weekend prawdziwych łowów

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

PTNW - Miłosz Bembinow