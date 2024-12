Dietetyczny catering prosto z Biedronki?

Jak czytamy w portalu, "wstępny opis działalności może sugerować, że nowa marka Biedronki "może specjalizować się w kompleksowej obsłudze cateringowej, oferując dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia". Jak sugerują wiadomoscihandlowe.pl, "w jej ramach będzie raczej rozwijana oferta produktów food-to-go, czyli kanapki i szybkie dania na wynos".

Eksperci, których opinię przytaczają "Wiadomości Handlowe", uważają, że wejście Biedronki na rynek cateringu dietetycznego byłoby dobrym posunięciem. Sam rynek jest wart 3 mld 500 mln zł, odsetek Polaków korzystających z tego rodzaju usług wynosi około 13-14 proc., a dynamika wzrostu od kilku lat wciąż jest dwucyfrowa.

To nie byłby jednak debiut tej firmy na tym rynku. Portal informuje, że "w Portugalii należąca do Jeronimo Martins sieć Pingo Doce ma swoje tzw. kuchnie centralne, realizuje dostawy dań gotowych (do restauracji i indywidualnych klientów) w tym tradycyjnych, prowadzi także restauracje oraz strefy restauracyjne w sklepach".

WiadomosciHandlowe.pl odnotowują też, że "sieć ma w Polsce bazę produkcyjną, którą jest zakład w Pażniewie pod Warszawą, gdzie firma produkuje kilka różnych rodzajów zup. Do tego dochodzi jeszcze know-how z kraju pochodzenia dyskontera.

- Biedronka już teraz odpowiada na potrzeby konsumentów, oferując szeroką gamę produktów tego typu, takich jak świeże sałatki, dania garmażeryjne, obiadowe, zupy czy dania w słoikach, w tym pod markami własnymi. Według naszych danych, sieć plasuje się w czołówce największych graczy na rynku tego rodzaju produktów. Część z nich jest dostępna w dostawie przez Glovo, co stanowi alternatywę dla tradycyjnych dań obiadowych – mówi Agnieszka Skonieczna, retail & pharma business unit director PMR Market Experts w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl.

Skonieczna dodaje w wiadomosciachhandlowych, że "ewentualne wejście Biedronki na rynek diet pudełkowych mogłoby częściowo kanibalizować obecną ofertę food-to-go".

Jak wskazuje ekspertka "wejście firmy na rynek diet pudełkowych mogłoby wpłynąć nie tylko na rozwój tego rynku, ale pozwoliłoby operatorowi na zdobycie zupełnie nowych możliwości rozwoju".

Portal zauważa, że możliwości rynku dostrzegła już sieć sklepów Żabka, która rozwija markę Maczfit oferujących dania gotowe dostarczane pod drzwi.

Na razie oficjalnie spółka nie informuje o swoich planach.