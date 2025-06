Związkowcy kontra Jeronimo Martins Polska

Związkowcy z Jeronimo Martins Polska nie zgadzają się na nowe zasady przyznawania premii pracownikom sieci. Ich zdaniem są one niejasne i demotywujące. Przed ich wprowadzeniem można było otrzymać 500 zł, a teraz co najwyżej 250 zł. Dlatego zbierają podpisy pod petycją w sprawie ich zmiany. NSZZ "Solidarność" w Jeronimo Martins Polska rozpoczęło zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zmiany zasad przyznawania premii. Zdaniem pracowników są one nie tylko niesprawiedliwe, ale też niezbyt klarowne. Związkowcom zależy na wspólnym wypracowaniu takich norm, które będą korzystne zarówno dla firmy, jak i dla załogi.

Stary system premiowania był lepszy?

Jak twierdzi Gabriela Kaim, przewodnicząca związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska (Biedronka), poprzedni system premiowania był bardziej przejrzysty. – Każdy pracownik wiedział, jakie punkty się na niego składają i łącznie mógł uzyskać nawet do 500 zł premii miesięcznej – mówi Gabriela Kaim, cytowana przez serwis bankier.pl. Teraz ta premia może wynieść najwyżej 250 zł. Tymczasem wiemy od załogi, że od 1 lutego nie przekracza ona kilkudziesięciu złotych. Naprawdę nie ma kokosów. W dodatku nie wiadomo za co tak naprawdę jest przyznawana. Znane są tylko ogólne zasady – że 60 proc. to ankieta Tajemniczego Klienta a 40 proc. to wizyta kierowników i dyrektorów operacyjnych. Jeśli wynik jest w 100 proc. zadowalający, to pracownik może liczyć na maksymalną stawkę. Jednak najczęściej jest to bardzo ujmowane. Ostatnio rozmawiałam z pracownikiem, który dostał tylko 10 zł premii. Nowe stawki nie są w żaden sposób mobilizujące, biorąc pod uwagę ilość pracy do wykonania. Absolutnie nie jest to adekwatne do wykonywanych obowiązków.

Frustracja pracowników Biedronki

Rozżalenia w związku ze zmianami w wynagradzaniu nie kryją też pracownicy Biedronki. Ich zdaniem poprzedni system premiowania był dużo korzystniejszy, a obecny wywołuje frustracje i zniechęcenie.

– Bardzo dużo premii zostało nam zabranych. Jest to bardzo demotywujące. Osoba na stanowisku fresh ekspert kiedyś miała specjalną premię za swoją pracę, gdzie obowiązków jest mnóstwo. Teraz to tylko stanowisko. Tymczasem premie, które nam zostały, są obecnie niemożliwe do osiągnięcia przez nierealne kryteria. – mówi pani Katarzyna, zatrudniona w jednym z wrocławskich marketów sieci.

O komentarz poproszono przedstawicieli Biedronki. – Jesteśmy w pełni otwarci na dialog z centralami związkowymi reprezentującymi pracowników Biedronki. Jednak taki dialog może być skuteczny, jeśli jest prowadzony bezpośrednio między obiema stronami, a nie za pomocą mediów, do czego namawiamy naszych partnerów społecznych – mówi Katarzyna Strugalska, Dyrektor ds. Relacji Pracowniczych w sieci Biedronka, cytowana przez bankier.pl. – Na marcowym spotkaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi omawiano nowe zasady premiowania, a przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych nie wnosili uwag do prezentowanych założeń. Do 30 maja od jednej z organizacji międzyzakładowych otrzymaliśmy pismo z poparciem petycji, która do tej pory nie wpłynęła do Zarządu JMP S.A.

Na razie związkowcy nie zdradzają swoich planów w sytuacji, gdy Jeronimo Martins nie uwzględni ich petycji.

Ile zarabia pracownik Biedronki?

Od stycznia tego roku sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce, może zarobić od 5150 zł do 5500 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 5300 zł do 5750 zł brutto. Z kolei wynagrodzenie początkującego kierownika sklepu wynosi nie mniej niż 7200 zł brutto. Z kolei w centrach logistycznych firmy magazynier z najmniejszym stażem może liczyć na 5250-5550 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 6100-6400 zł brutto. Kwoty uwzględniają nagrody za brak nieplanowanej absencji.