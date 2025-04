Niemcy pod wrażeniem polskiej inwestycji! To największa tego typu inicjatywa w Polsce

Biedronka, największy prywatny pracodawca w Polsce, może pochwalić się imponującymi wynikami finansowymi. W 2024 roku sieć zarobiła na czysto aż 3,43 miliarda złotych, a jej przychody operacyjne przekroczyły 102 miliardy złotych. Te liczby robią wrażenie i pokazują, jak silną pozycję ma Biedronka na polskim rynku.

Zarobki zarządu Biedronki: Miliony na kontach szefów!

Zyski robią wrażenie, ale równie interesujące są zarobki osób zarządzających tym gigantem. Zarząd i rada nadzorcza Jeronimo Martins Polska S.A. w 2024 roku podzielili między siebie łącznie ponad 37,25 miliona złotych. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu wyniosły 37,2 mln zł, a członkom rady nadzorczej – 20 tys. zł. W zarządzie spółki zasiada siedem osób, co daje średnio ponad 5,3 mln zł na osobę rocznie. Na czele zarządu stoi Pedro Manuel De Castro Soares Dos Santos, a wśród pozostałych członków są m.in. Jarosław Adam Sobczyk, Maciej Łukowski i Paweł Marcin Stolecki. Wszystko to pod czujnym okiem właściciela – portugalskiej Grupy Jerónimo Martins.

Biedronka: Największy pracodawca w Polsce – ile osób zatrudnia sieć?

Biedronka to nie tylko zyski, ale także miejsca pracy. W 2024 roku średnie zatrudnienie w Jeronimo Martins Polska wyniosło 81 311 osób, z czego ponad 76,8 tys. to pracownicy poza stanowiskami robotniczymi, a nieco ponad 4,4 tys. to osoby pracujące fizycznie. Sieć cały czas się rozwija – tylko w 2024 roku otwarto 186 nowych sklepów, zmodernizowano 280 placówek, a nakłady inwestycyjne sięgnęły 1,8 mld zł. Wdrożono również ponad 3,2 tys. kas samoobsługowych, a zakupy online można teraz zrobić przez dedykowaną platformę zakupy.biedronka.pl.

Biedronka: Dywidenda dla akcjonariuszy i wsparcie Fundacji – na co idą zyski?

Mimo presji kosztowej i spadku marży EBITDA z 6,3% do 5,2%, Biedronka wciąż generuje ogromne zyski. Z kwoty 3,43 mld zł zysku netto, aż 2,59 mld zł trafi do akcjonariuszy jako dywidenda. 83,9 mln zł zasili Fundację Biedronki, a kolejne środki wzmocnią kapitał rezerwowy i zapasowy spółki.