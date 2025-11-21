Bitwa o cukier: "muszę to mieć!"

Na lokalnych grupach i forach już krążą "cukrowe alerty". Doświadczeni łowcy okazji wiedzą, że takie promocje oznaczają jedno: trzeba być w sklepie jak najwcześniej. Można się spodziewać komentarzy: "Wreszcie zrobię zapas na dżemy i ciasta na święta!", "To się nie dzieje naprawdę!". Tak niska cena podstawowego produktu spożywczego wywołuje natychmiastową reakcję "muszę to mieć".

Jak to działa? Magia promocji 5+5 gratis na cukier

Tu nie ma żadnej filozofii. To po prostu najtańszy cukier, jaki widzieliśmy od lat. Idealna okazja, by uzupełnić domową spiżarnię przed sezonem na świąteczne wypieki czy zimowe przetwory z cytrusów. Kupując 10 kg, oszczędzasz prawie 14 zł w porównaniu do standardowej ceny. To jak dostać 5 kg cukru za darmo! Za całość zapłacisz zamiast 27,90 tylko 14 zł. Promocja jest limitowana do 10 sztuk na kartę Moja Biedronka. Jeśli masz w rodzinie więcej kart, możesz zrobić większe zapasy.

Twoja spiżarnia pełna słodkości

Wyobraź sobie swoją spiżarnię z zapasem cukru na całą zimę. Bez stresu możesz piec szarlotki, serniki i pierniczki, nie martwiąc się o ceny w sklepach. To uczucie, gdy wiesz, że zrobiłeś najlepszy interes w mieście. Twoi sąsiedzi będą ci zazdrościć sprytu i zaradności.

Uwaga: promocja w Biedronce tylko w piątek!

UWAGA! Ta promocja obowiązuje TYLKO W PIĄTEK, 21.11! Zapasy na pewno rozejdą się w kilka godzin. Kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia na łowach!