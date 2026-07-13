Biedronka rozpoczyna nową falę promocji, oferując klientom szeroki wachlarz okazji do oszczędności już od najbliższego poniedziałku.

Wśród hitów znajdziesz akcje „1+1 gratis”, „3+3 gratis” oraz produkty za symboliczną złotówkę, obejmujące żywność, kosmetyki i chemię domową.

Odkryj, jak skorzystać z rabatów do 63% i które oferty, dostępne również bez karty, pozwolą Ci znacząco obniżyć rachunek za zakupy!

Nowy tydzień zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla łowców okazji. Biedronka promocje przygotowała z rozmachem – od poniedziałku w sklepach pojawią się dziesiątki nowych ofert obejmujących zarówno żywność, jak i kosmetyki czy chemię gospodarczą. Klienci znajdą promocje typu „1+1 gratis”, „3+3 gratis”, produkty za 1 zł i 5 zł oraz wysokie rabaty na wybrane artykuły. Co ważne, część akcji będzie dostępna dla wszystkich klientów, bez konieczności korzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.

„3+3 gratis” wraca do Biedronki

Jedną z najmocniejszych ofert będzie akcja „3+3 gratis” na popularne batony Snickers, Mars i Twix. W tej samej formule będzie można kupić również musy owocowo-warzywne Dada Baby Food. W obu przypadkach promocja nie będzie wymagała posiadania karty lojalnościowej. Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka otrzymają natomiast dostęp do kolejnych ofert „3+3 gratis”. Wśród nich znalazły się napoje gazowane Hellena oraz wszystkie mleka UHT 3,2 proc.

Nawet 63 proc. taniej i produkty za 1 zł

W nowej ofercie Biedronka promocje obejmą również wybrane produkty mięsne. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin z linii Na Co Dzień ma kosztować 0,69 zł za 100 gramów zamiast 1,89 zł. Oznacza to obniżkę o około 63 proc., a kilogram produktu będzie można kupić za 6,90 zł. Limit promocji wynosi 3 kg dziennie.

Sieć przygotowała także kolejne akcje z produktami za symboliczną złotówkę. Drugie opakowanie wybranych ciastek i wafli Gusto Bello będzie można kupić za 1 zł, natomiast druga sztuka wybranych produktów kosmetycznych, takich jak płyn micelarny Garnier czy krem Nivea, ma kosztować 5 zł.

Darmowe produkty także na dziale owoców i warzyw

Od poniedziałku Biedronka uruchomi również liczne akcje „1+1 gratis”. Promocje obejmą całe kategorie produktów, między innymi kosmetyki Dove, dezodoranty i antyperspiranty, produkty marek Cif i Domestos oraz kosmetyki do włosów Garnier. Na dziale owoców i warzyw pojawią się natomiast nielimitowane oferty „1+1 gratis” na wybrane produkty, w tym pakowane rzodkiewki, pomidory papryczkowe, mini ogórki oraz polskie maliny.

Nowa gazetka pokazuje, że Biedronka nie zwalnia tempa w walce o klientów. Sieć ponownie postawiła na szeroki wybór promocji obejmujących produkty spożywcze, kosmetyki i chemię gospodarczą. Wiele ofert będzie dostępnych wyłącznie z kartą Moja Biedronka, ale część akcji przygotowano dla wszystkich kupujących.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]