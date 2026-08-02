Dzięki umowie dożywocia zyskujesz gwarancję dożywotniego utrzymania i prawo do mieszkania w swojej nieruchomości, zapewniając sobie spokój i opiekę.

Pamiętaj, że wiąże się ona z utratą własności nieruchomości, zależnością od nabywcy oraz trudnym do rozwiązania charakterem prawnym.

W przeciwieństwie do darowizny, dożywocie jest umową odpłatną, co ma kluczowe znaczenie dla podatków i możliwości jej odwołania.

Zawsze dokładnie określaj zakres świadczeń i konsultuj się z notariuszem oraz prawnikiem, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Umowa dożywocia - korzyści dla Ciebie

Umowa dożywocia to specjalny rodzaj umowy cywilnoprawnej, podpisywanej w formie aktu notarialnego. Decydując się na umowę dożywocia, zyskujesz przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do konkretnych świadczeń. To oznacza, że nie musisz martwić się o codzienne zakupy, przygotowywanie posiłków czy opłacanie rachunków – to wszystko może stać się jego obowiązkiem, zgodnie z ustaleniami w umowie. Co więcej, zachowujesz prawo do zamieszkiwania w swoim dotychczasowym domu lub mieszkaniu. Nabywca nie może Cię stamtąd usunąć, ponieważ umowa dożywocia gwarantuje Ci to prawo.

W przypadku choroby czy potrzeby stałej opieki, osoba, która przyjęła na siebie obowiązek dożywocia, jest zobowiązana do zapewnienia Ci niezbędnej pomocy. Pamiętaj, że wszystkie te świadczenia powinny być bardzo precyzyjnie określone w umowie podpisanej u notariusza, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Wady i ryzyka – na co zwrócić uwagę?

Choć umowa dożywocia oferuje wiele korzyści, niesie ze sobą również pewne ryzyka. Najważniejszym z nich jest utrata własności nieruchomości. Po podpisaniu aktu notarialnego przestajesz być prawnym właścicielem swojego domu czy mieszkania. Choć zachowujesz prawo do mieszkania, to nie Ty decydujesz już o przyszłości nieruchomości.

Drugie ryzyko to zależność od osoby, której przekazujesz nieruchomość. Twoje codzienne życie i komfort będą w dużej mierze zależały od jej uczciwości i zaangażowania. Chociaż Kodeks Cywilny przewiduje możliwość rozwiązania umowy dożywocia przez sąd w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku rażącej niewdzięczności lub gdy strony nie mogą żyć razem, jest to proces trudny i stresujący. W skrajnych przypadkach sąd może zamienić prawo do dożywotniego utrzymania na dożywotnią rentę pieniężną, co oznacza, że możesz stracić prawo do zamieszkiwania w nieruchomości. Warto też pamiętać, że inni Twoi potencjalni spadkobiercy, którzy nie zostali uwzględnieni w umowie dożywocia, mogą czuć się pokrzywdzeni, gdyż nieruchomość nie wejdzie już do masy spadkowej.

Dożywocie a darowizna – kluczowe różnice

Bardzo często umowa dożywocia jest mylona z darowizną, a to błąd, który może mieć poważne konsekwencje. Główna różnica polega na charakterze prawnym tych umów. Darowizna to umowa nieodpłatna – Ty dajesz coś komuś, nie oczekując niczego w zamian (choć można dołączyć „polecenie”, czyli prośbę o wykonanie czegoś, ale nie jest to obowiązek utrzymania). Umowa dożywocia natomiast jest umową odpłatną. Oznacza to, że przeniesienie własności nieruchomości następuje w zamian za konkretne świadczenia – czyli dożywotnie utrzymanie.

Różnice są też w podatkach. W przypadku darowizny, osoba obdarowana może być zobowiązana do zapłacenia podatku od spadków i darowizn, choć najbliższa rodzina często jest z niego zwolniona, pod warunkiem zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego. Przy umowie dożywocia sytuacja jest inna. Osoba nabywająca nieruchomość płaci Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Dla Ciebie, jako osoby przekazującej nieruchomość, nie powstaje żaden podatek dochodowy ani od czynności cywilnoprawnych. Kolejna istotna kwestia to możliwość odwołania. Darowiznę można odwołać w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Umowa dożywocia jest znacznie trudniejsza do rozwiązania i wymaga zazwyczaj interwencji sądu w bardzo konkretnych sytuacjach.

Jakie kroki podjąć, jeśli rozważasz umowę dożywocia?

Po pierwsze, porozmawiaj szczerze z bliskimi. Wyjaśnij im swoje intencje i ewentualne obawy. Wybór odpowiedniej osoby, której zaufasz i która będzie w stanie wywiązać się z obowiązków, jest absolutnie kluczowy. Nie spiesz się z decyzją. Po drugie, bardzo dokładnie określ zakres świadczeń, które ma zapewnić Ci nabywca. Im precyzyjniej to opiszesz w umowie, tym mniej będzie miejsca na niedomówienia i spory w przyszłości. Po trzecie, i to jest niezwykle ważne, skonsultuj się z notariuszem oraz, jeśli masz taką możliwość, z prawnikiem. To oni pomogą Ci zrozumieć wszystkie niuanse prawne, wskażą potencjalne ryzyka i pomogą sformułować umowę w taki sposób, aby Twoje interesy były jak najlepiej zabezpieczone.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]