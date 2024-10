Biedronka płaci 6700 zł na start. Szuka pracowników w całej Polsce

Osłabienie polskiego złotego. Co się dzieje z nasza walutą?

Biedronka szuka pracowników. Okazuje się, że sieć na start oferuje stawkę wyższą niż mediana podana przez GUS. Biedronka ma swój sposób na poszukiwanie rąk do pracy. W najbliższą sobotę [5.10. 2024] wyrusza w ogólnopolska trasa rekrutacyjna, podczas której popularna sieć handlowa będzie poszukiwała nowych kandydatów na stanowiska początkowe i kierownicze do sklepów, a także na stanowisko magazyniera do centrów dystrybucyjnych. Jak informuje sieć, w trakcie kampanii odbędą się m.in. spotkania, podczas których wszyscy zainteresowani podjęciem pracy w sieci Biedronka będą mogli bezpośrednio porozmawiać z rekruterami o pracy i stworzyć dobre CV. Specjalne żółto-czerwone stanowiska rekrutacyjne pojawią się w 9 miastach w całej Polsce - Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie, Sieradzu, Opolu i Gliwicach.

Ile zarabia się w Biedronce?

Jakie pensje oferuje Biedronka? Jak sama podaje, na nowo zatrudnionych pracowników czeka również atrakcyjne wynagrodzenie. Po średnio 17% podwyżce wynagrodzeń w tym roku, sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce zarobi nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu otrzyma nie mniej niż 6700 zł brutto. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5050 - 5350 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia. Największy pracodawca w Polsce oferuje także pakiet ponad 20 benefitów dla swoich pracowników i ich rodzin, m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, z których w tym roku skorzystało 37 500 pracowników, paczki świąteczne, dofinansowanie karty Multisport, dodatkowe e-kody na zakupy w Biedronce oraz Hebe i wiele innych.

