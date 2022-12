i Autor: Archiwum Biedronka

Prezent pod choinkę

Biedronka rozdaje 1000 złotych na święta! Kiedy wypłata pieniędzy?

Biedronka w tym roku zadbała o swoich pracowników. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dostaną specjalne rabaty w wysokości do 1000 zł w formie voucherów do wykorzystania w sklepach sieci. Akcja rusza 6 grudnia. To uznanie ich nadzwyczajnego wysiłku w tym wymagającym roku. Biedronka przeznaczyła na ten cel około 70 milionów złotych.