Biedronka rzuca masło za 99 groszy! Prześwietlamy hitowe rabaty na koniec tygodnia

Masło za niecałą złotówkę? Sprawdzamy hit tygodnia

Absolutnym gwoździem programu jest promocja na Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni o zawartości tłuszczu 82%. Z kartą Moja Biedronka jego cena spada z 5,99 zł do zaledwie 0,99 zł za kostkę 200 g. To aż 83% rabatu. Warto zwrócić uwagę na dwa szczegóły: obowiązuje dzienny limit 2 sztuk na kartę, a sama oferta jest ważna dłużej niż reszta, bo aż do 30 kwietnia.

Jeśli wybierzemy się na zakupy w czwartek, 16 kwietnia, płacąc przy kasie minimum 99 zł otrzymamy voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w sobotę, 18 kwietnia, przy jednorazowych zakupach minimum 99 zł.

Świeże produkty na weekendowe gotowanie

Do soboty, 18 kwietnia, Biedronka kusi obniżkami idealnymi do zaplanowania posiłków. To dobra okazja, by uzupełnić lodówkę, ale trzeba się spieszyć. Na co warto zwrócić uwagę?

Schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs: Cena 7,99 zł/kg to ponad 50% taniej w porównaniu do regularnych 16,95 zł. Uwaga, oferta jest dostępna tylko dla użytkowników aplikacji i w sklepach bez lady tradycyjnej. Na jedno konto można kupić do 5 kg.

Truskawki (opak. 500 g): W klasycznej promocji 1+1 gratis, za dwa opakowania zapłacimy 6,49 zł . Oznacza to, że faktyczna cena za jedno opakowanie wynosi niecałe 3,25 zł.

Ogórek szklarniowy: Jego cena została obniżona o 58%, z 16,99 zł/kg do 6,99 zł/kg . Ta promocja nie wymaga żadnych dodatkowych warunków.

Chude mięso mielone z szynki (500 g): Mechanizm jest tu nieco inny – drugi produkt kupimy za 6,99 zł przy cenie regularnej 11,99 zł za pierwszy. Łącznie za kilogram mięsa zapłacimy 18,98 zł, co daje efektywny rabat na poziomie 41%. Wymagana jest karta Moja Biedronka.

Jak działają promocje wielosztukowe w Biedronce?

Wiele najlepszych ofert opiera się na mechanizmach „kup więcej, zapłać mniej”. Wymagają one posiadania karty Moja Biedronka i często mają dzienne limity. Zawsze warto przeliczyć, czy zakup większej liczby produktów jest dla nas opłacalny. Oto kilka przykładów z obecnej gazetki:

Mleko UHT 3,2%: Słynna akcja 6+6 gratis. Wkładając do koszyka 12 kartonów mleka, za 6 najtańszych z nich nie zapłacimy nic. To idealna opcja na zrobienie zapasów.

Kawa mielona Tchibo Exclusive (250 g): Tylko w czwartek (16.04) przy zakupie dwóch opakowań z kartą, zapłacimy za nie łącznie 15,00 zł . To oznacza, że jedno kosztuje nas 7,50 zł, podczas gdy cena regularna to aż 29,99 zł.

Produkty do sprzątania Zosia: Również w czwartek obowiązuje promocja 2+2 gratis. Przy zakupie czterech produktów marki Zosia, dwa najtańsze otrzymamy za darmo.

Wszystkie produkty Ariel: Tutaj drugi, tańszy produkt kupimy z rabatem 70%. Można dowolnie mieszać proszki, płyny i kapsułki.

Okazje, które łatwo przegapić

Poza głównymi hitami warto też zwrócić uwagę na kilka innych solidnych promocji, które obowiązują do soboty, 18 kwietnia.

Ser żółty Gouda Światowid (1 kg): Duże, kilogramowe opakowanie sera w plastrach kupimy za 15,99 zł zamiast 29,89 zł. Prosty rabat, bez dodatkowych warunków.

Żel pod prysznic Bambino Rodzina (1L): W promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Dobra okazja, by kupić zapas kosmetyków dla całej rodziny.

Pieluchomajtki Dada Pants Extra Care: Z kartą Moja Biedronka drugie opakowanie można kupić za jedyne 5 zł . Obowiązuje dzienny limit dwóch opakowań.

Cukier biały (1 kg): Posiadacze karty Moja Biedronka przy zakupie dwóch opakowań zapłacą 1,49 zł za kilogram. Cena bez karty to 1,99 zł.

