Pociąg z Polski do Chorwacji powraca! PKP Intercity ponownie uruchamia Adriatic Express, oferując wygodną alternatywę na wakacyjne podróże.

Połączenie rusza już 26 czerwca i przez całe lato zabierze pasażerów do Rijeki, z nowością w postaci dodatkowego wagonu do słoweńskiego Kopru.

Kiedy podróż koleją nad Adriatyk stanie się całoroczna? Odkryj plany PKP Intercity i dowiedz się, jakie inne kultowe pociągi zyskają na popularności!

Miłośnicy kolejowych podróży mogą już planować wakacyjny wyjazd do Chorwacji bez samochodu i samolotu. PKP Intercity potwierdza, że Adriatic Express ponownie połączy Polskę z chorwacką Rijeką, a zainteresowanie połączeniem jest na tyle duże, że przewoźnik analizuje jego dalszy rozwój.

Adriatic Express wraca na całe wakacje

Pociąg do Chorwacji rozpocznie kursowanie 26 czerwca i będzie jeździł do końca sierpnia sześć razy w tygodniu. W drodze nad Adriatyk skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię.

Nowością w tym sezonie będzie dodatkowy wagon do słoweńskiego Kopru. Zostanie on odłączony w Lublanie, natomiast pozostała część pociągu pojedzie dalej do Rijeki.

Ubiegłoroczna edycja połączenia okazała się sukcesem. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że z Adriatic Expressu skorzystało około 9,3 tys. pasażerów.

PKP Intercity: poza wakacjami najwcześniej w 2028 roku

Wielu podróżnych liczy na to, że pociąg do Chorwacji będzie kursował nie tylko latem. Na razie taki scenariusz nie jest jednak możliwy. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski wskazał, że ewentualne rozszerzenie oferty będzie zależało od zakończenia modernizacji infrastruktury kolejowej w Słowenii. Jeśli dzięki inwestycjom uda się znacząco skrócić czas przejazdu, przewoźnik rozważy uruchamianie połączeń również w innych porach roku. Według szacunków mogłoby to nastąpić najwcześniej w 2028 lub 2029 roku.

Kultowy „Nieśpieszny” zostaje na dłużej

Dobre informacje mają także miłośnicy kolejowej nostalgii. PKP Intercity zapowiada, że inspirowany latami 80. pociąg „Nieśpieszny” będzie kursował przez całe tegoroczne lato. Przewoźnik dostrzega ogromne zainteresowanie tym projektem, dlatego liczba kursów ma zostać zwiększona. Pociąg pojawi się między innymi na Pomorzu, Dolnym Śląsku oraz Podkarpaciu. Wagony będą ciągnięte przez kultową lokomotywę SM42. Co więcej, niewykluczone, że „Nieśpieszny” zostanie na torach również po wakacjach. Wszystko będzie zależało od zainteresowania pasażerów i pogody.

Coraz więcej pasażerów wybiera kolej

PKP Intercity pozostaje największym przewoźnikiem dalekobieżnym w Polsce. W 2025 roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów, a w tym roku planuje zbliżyć się do granicy 96 mln podróżnych.

Rosnąca popularność kolei sprawia, że przewoźnik rozwija zarówno połączenia międzynarodowe, jak i projekty skierowane do turystów. Powrót Adriatic Expressu pokazuje, że podróż pociągiem do Chorwacji staje się coraz bardziej realną alternatywą dla samochodu czy samolotu.

