Dorosłe dzieci i wnuki mogą być zobowiązane do płacenia alimentów seniorom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie posiadają odpowiednie możliwości finansowe.

Kluczowym warunkiem jest „niedostatek” seniora, oznaczający niemożność pokrycia podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb.

Potomek może uchylić się od alimentów, jeśli żądanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. z powodu zaniedbań rodzicielskich).

Pozew składa się w sądzie rejonowym, który indywidualnie oceni potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka.

Obowiązek alimentacyjny wobec seniorów

W większości rodzin wsparcie finansowe seniorów odbywa się naturalnie, bez konieczności płacenia alimentów. Jednak gdy taka pomoc nie jest udzielana dobrowolnie, prawo przewiduje mechanizmy umożliwiające seniorom dochodzenie należnego im wsparcia. Obowiązek alimentacyjny wobec seniorów nie ma charakteru bezwzględnego. Powstaje tylko wtedy, gdy rodzic lub dziadek znajduje się w niezawinionym przez siebie niedostatku, a potomek posiada odpowiednie możliwości finansowe.

Kluczowe kryterium do uzyskania alimentów

Pojęcie „niedostatku” jest kluczowe w kontekście alimentów od dzieci. Nie oznacza ono jedynie skrajnej biedy. W niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Mowa tu o wydatkach na jedzenie, leki, opłaty za mieszkanie, ogrzewanie, energię elektryczną, a także na podstawowe potrzeby zdrowotne i higieniczne. Sąd będzie brał pod uwagę Twoją sytuację materialną, ale także zdrowotną i wiek.

Obowiązku alimentacyjnego nie ma, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. Nie podejmuje pracy pomimo zdolności do jej wykonywania, nie ubiega się o przysługujące świadczenia emerytalne, doprowadził się do złego stanu zdrowia przez uzależnienia.

Jakie potrzeby są „usprawiedliwione”?

Usprawiedliwione potrzeby to te, które są niezbędne do zapewnienia Ci godziwego bytu, odpowiadającego Twojemu wiekowi, stanowi zdrowia i pozycji społecznej. Nie chodzi tu o luksusy, ale o standard życia, który pozwala na normalne funkcjonowanie. Przykładowo, jeśli przez całe życie korzystałaś z określonych usług medycznych, a teraz nie stać Cię na nie z własnych środków, sąd może uznać to za usprawiedliwioną potrzebę. Sąd nie będzie natomiast uwzględniał wydatków na rozrywki czy drogie podróże, jeśli Twoje podstawowe potrzeby nie są zaspokojone. Ważne jest, aby udowodnić te potrzeby za pomocą rachunków, faktur, zaświadczeń lekarskich.

Niegodność alimentacji – kiedy alimenty się nie należą

Prawo przewiduje sytuacje, w których dorosłe dziecko lub wnuk może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego. Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Na przykład, jeśli przez długi czas nie utrzymywałaś kontaktu z dzieckiem, zaniedbywałaś swoje obowiązki rodzicielskie, a teraz, gdy jesteś w potrzebie, domagasz się od niego wsparcia. Sąd może uznać, że w takiej sytuacji żądanie alimentów jest niesprawiedliwe.

Jak udowodnić niedostatek i potrzeby?

Aby skutecznie ubiegać się o alimenty, musisz dokładnie udokumentować swoją sytuację. Im więcej szczegółów i dowodów przedstawisz, tym łatwiej będzie sądowi ocenić Twoją sytuację. Przygotuj:

* Zaświadczenie o wysokości Twojej emerytury lub renty (z ZUS, KRUS).

* Dokumenty potwierdzające inne dochody, np. z wynajmu nieruchomości, odsetek od lokat.

* Rachunki za czynsz, prąd, gaz, wodę, ogrzewanie.

* Faktury za leki, wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitację.

* Paragony za żywność i środki higieny osobistej.

* Dowody opłat za telefon, internet, telewizję.

*Dokumenty potwierdzające ewentualne zadłużenie.

*Dokumentację medyczną potwierdzającą Twój stan zdrowia, choroby, konieczność przyjmowania leków czy specjalistycznej opieki.

* Oświadczenie o Twojej sytuacji rodzinnej, czyli czy masz innych krewnych, którzy mogliby Ci pomóc, czy masz małżonka, który jest w stanie Cię utrzymać.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty od dzieci na rodziców składa się w sądzie rejonowym. Właściwy miejscowo jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (czyli Twojego miejsca zamieszkania) albo miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej (czyli Twojego dziecka). Możesz wybrać, który sąd będzie dla Ciebie dogodniejszy.

Czego spodziewać się w sądzie?

Sąd wezwie Ciebie i Twoje dziecko. Będzie zadawał pytania dotyczące Twojej sytuacji materialnej, zdrowotnej, a także relacji z dzieckiem. Twoje dziecko również będzie mogło przedstawić swoją sytuację finansową – swoje zarobki, wydatki, inne obciążenia. Pamiętaj, że wysokość alimentów zależy nie tylko od Twoich potrzeb, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych Twojego dziecka. Sąd nie zasądzi alimentów, które przekraczają jego możliwości. Obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców może być wypełniany na różne sposoby. Może to być regularne dostarczanie pieniędzy lub pomocy materialnej: żywności, ubrań, leków, opału ale też zapewnienie mieszkania czy opieki lekarskiej.

