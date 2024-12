Biedronka skraca godziny otwarcia i rusza z nową promocją! Nie przegap okazji

Areszt Janusza Palikota przedłużony. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności

Do której czynna Biedronka w Sylwestra? Godziny otwarcia

Sylwester przed nami. Z badań wynika, że większość Polaków tę wyjątkową noc spędza w domu. Jednak w sklepach wyraźnie widać, że do domówki każdy chce się przygotować. W sklepach od poniedziałku ruch ogromny. W koszykach widać sylwestrowy asortyment: fajerwerki, alkohole, mięsa, przekąski. Sklepy przygotowały się na takie oblężenie i czynne są do późnych godzin wieczornych. Biedronki w sylwestra (31.12.2024) otwarte są do godziny 20.

Dodatkowo Biedronka przygotowała liczne promocje, które z pewnością pozwolą w przygotowaniu noworocznych przyjęć i sylwestrowych kolacji. Od 30.12 drugi tańszy produkt spośród wszystkich paczkowanych kabanosów Tarczyński będzie można kupić za 1 zł (przy wykorzystaniu karty Moja Biedronka lub Aplikacji – limit dzienny 6 produktów), podobnie produkty do makijażu i stylizacji paznokci (limit dzienny 4, tj. maksymalnie 2 za 1 zł).

Wszystkie produkty do stylizacji włosów - mieszając dowolnie - będzie można kupić w pakiecie: drugi, tańszy produkt 70% taniej. Amatorów przekąsek ucieszy dodatkowo informacja, że wszystkie chipsy i chrupki przy zakupie trzech produktów będzie można kupić w promocji 2+1 gratis. Ponadto wszystkie orzechy, mieszanki orzechów TOP i BAKAD’OR dostępne będą w zestawie (dowolnie skomponowanym), gdzie trzeci, najtańszy produkt będzie za jedynie 1zł. Miłośnicy owoców i warzyw docenią informację, że borówka amerykańska (opak. 300g) będzie dostępna 54% taniej tj. za 9,99zł, a pomidor śliwkowy (opak. 500g) 44% taniej w cenie 4,99 zł.

Biedronka w 2025 roku. Czy Biedronka jest otwarta 1 stycznia?

Pierwszego dnia 2025 roku sklepy sieci Biedronka będą zamknięte, a placówki otworzą się ponownie w czwartek 2.01.2025. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia znajdują się na drzwiach sklepów, a także na biedronka.pl