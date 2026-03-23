Cukier Diamant 1 kg po 1 zł – idealna promocja przed Wielkanocą
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a razem z nią – tona ciast, babek, mazurków i pierniczków. Na szczęście Biedronka postanowiła ulżyć portfelom ambitnych cukierników-amatorów.
Cukier biały Diamant 1 kg kosztuje dziś tylko 1 zł za sztukę, pod warunkiem zakupu dokładnie 10 kilogramów i posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka. Łączny koszt całego zestawu to zaledwie 10 zł za 10 kg cukru.
Dla porównania: bez karty Moja Biedronka jeden kilogram kosztuje 1,99 zł. To polski produkt, więc dodatkowe punkty za patriotyzm w kuchni jak najbardziej się należą.
Limit dzienny wynosi 10 sztuk na kartę. Warto o tym pamiętać, zanim zaplanuje się wysyłkę całej rodziny do kolejnych sklepów.
Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g po złotówce – hit sezonu wielkanocnego
Masło to drugi filar wielkanocnego pieczenia. I tu Biedronka nie zawodzi.
Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g – z polskiego mleka, zawartość tłuszczu 82 proc.– kosztuje dziś 1 zł za kostkę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Za 10 kostek, czyli 2 kilogramy dobrego masła, płaci się dokładnie 10 zł.
Normalnie jedna kostka bez karty kosztuje 4,99 zł. Oszczędność na całym zestawie wynosi więc prawie 40 zł – wystarczy na kilka dodatkowych jajek wielkanocnych.
To masło ekstra – najwyższa kategoria jakości, bez dodatku tłuszczów roślinnych. Idealne do kruchego ciasta, babki drożdżowej i wszelkiego rodzaju wielkanocnych wypieków.
Jak skorzystać z promocji w Biedronce 23 marca?
Zasady są proste, ale warto je znać, żeby nie doznać rozczarowania przy kasie.
Warunki promocji:
- Konieczna karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna
- Zakup minimum 10 sztuk danego produktu (cukier lub masło – oddzielnie)
- Limit: 10 sztuk dziennie na kartę
- Promocja trwa tylko w poniedziałek 23 marca 2025
- Dostępność zależy od zapasów w danym sklepie
Bez karty Moja Biedronka ceny wracają do regularnych poziomów: 1,99 zł za cukier i 4,99 zł za masło.
Czy warto po to jechać? Krótka kalkulacja
- 10 kg cukru w normalnych cenach to koszt rzędu 15–20 zł. Dziś – 10 zł.
- 2 kg masła ekstra w normalnych cenach to koszt rzędu 45–50 zł. Dziś – 10 zł.
- Łącznie za 20 zł można zaopatrzyć się w podstawowe składniki do wielkanocnych wypieków na cały sezon.
- Wniosek nasuwa się sam: warto.
Ta niezwykle atrakcyjna promocja jest jednorazowa i obowiązuje tylko dziś, 23 marca. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów, a biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty – warto się pospieszyć.
