Cukier Diamant 1 kg po 1 zł – idealna promocja przed Wielkanocą

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a razem z nią – tona ciast, babek, mazurków i pierniczków. Na szczęście Biedronka postanowiła ulżyć portfelom ambitnych cukierników-amatorów.

Cukier biały Diamant 1 kg kosztuje dziś tylko 1 zł za sztukę, pod warunkiem zakupu dokładnie 10 kilogramów i posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka. Łączny koszt całego zestawu to zaledwie 10 zł za 10 kg cukru.

Dla porównania: bez karty Moja Biedronka jeden kilogram kosztuje 1,99 zł. To polski produkt, więc dodatkowe punkty za patriotyzm w kuchni jak najbardziej się należą.

Limit dzienny wynosi 10 sztuk na kartę. Warto o tym pamiętać, zanim zaplanuje się wysyłkę całej rodziny do kolejnych sklepów.

Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g po złotówce – hit sezonu wielkanocnego

Masło to drugi filar wielkanocnego pieczenia. I tu Biedronka nie zawodzi.

Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g – z polskiego mleka, zawartość tłuszczu 82 proc.– kosztuje dziś 1 zł za kostkę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Za 10 kostek, czyli 2 kilogramy dobrego masła, płaci się dokładnie 10 zł.

Normalnie jedna kostka bez karty kosztuje 4,99 zł. Oszczędność na całym zestawie wynosi więc prawie 40 zł – wystarczy na kilka dodatkowych jajek wielkanocnych.

To masło ekstra – najwyższa kategoria jakości, bez dodatku tłuszczów roślinnych. Idealne do kruchego ciasta, babki drożdżowej i wszelkiego rodzaju wielkanocnych wypieków.

Jak skorzystać z promocji w Biedronce 23 marca?

Zasady są proste, ale warto je znać, żeby nie doznać rozczarowania przy kasie.

Warunki promocji:

Konieczna karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna

Zakup minimum 10 sztuk danego produktu (cukier lub masło – oddzielnie)

Limit: 10 sztuk dziennie na kartę

Promocja trwa tylko w poniedziałek 23 marca 2025

Dostępność zależy od zapasów w danym sklepie

Bez karty Moja Biedronka ceny wracają do regularnych poziomów: 1,99 zł za cukier i 4,99 zł za masło.

Czy warto po to jechać? Krótka kalkulacja

10 kg cukru w normalnych cenach to koszt rzędu 15–20 zł. Dziś – 10 zł.

2 kg masła ekstra w normalnych cenach to koszt rzędu 45–50 zł. Dziś – 10 zł.

Łącznie za 20 zł można zaopatrzyć się w podstawowe składniki do wielkanocnych wypieków na cały sezon.

Wniosek nasuwa się sam: warto.

Ta niezwykle atrakcyjna promocja jest jednorazowa i obowiązuje tylko dziś, 23 marca. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów, a biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty – warto się pospieszyć.

