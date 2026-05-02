Zakaz handlu w majówkę a przepisy. Czy zrobisz zakupy w Żabce?

Kończy się długi weekend i nagle orientujesz się, że lodówka świeci pustkami. W 2026 roku 3 maja wypada w niedzielę, co w połączeniu ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja oznacza rygorystyczny zakaz handlu. Drzwi dużych supermarketów i popularnych dyskontów będą z całą pewnością zamknięte na głucho.

Sytuacja wygląda jednak znacznie bardziej optymistycznie w przypadku mniejszych sklepów osiedlowych. Popularna sieć z zielonym logo opiera się na modelu franczyzowym. Polskie prawo przewiduje tu istotny wyjątek – sklep może funkcjonować w święto, o ile za ladą stanie osobiście jego właściciel lub pomoże mu w tym nieodpłatnie najbliższa rodzina. To właśnie dzięki tej zasadzie większość tych placówek uratuje twoje plany na ostatni dzień majówki i pozwoli dokończyć zakupy.

Czy 3 maja są otwarte Żabki? Skrócony czas pracy w święta

Nawet jeśli masz pewność, że sklep na twoim osiedlu będzie funkcjonował, nie zakładaj, że zrobisz w nim zakupy o dowolnej porze. Zastanawiasz się, jak ustala sieć Żabka godziny otwarcia 3 maja? Musisz pamiętać, że są one dopasowywane całkowicie indywidualnie przez każdego przedsiębiorcę prowadzącego dany punkt. Niemal nigdy nie zdarza się, aby franczyzobiorcy decydowali się na pracę w standardowym, codziennym trybie od 6:00 do 23:00.

Właściciele najczęściej wybierają krótszy, bardziej dogodny dla nich czas pracy na ten świąteczny dzień. Oto jak zazwyczaj wygląda to w praktyce.

Najczęstsze godziny pracy w dni świąteczne to zakres między 10:00 a 18:00 lub 11:00 a 19:00 .

. Niektóre punkty mogą otworzyć się tylko na kilka godzin w porze obiadowej, aby obsłużyć największy ruch i szybko wrócić do świętowania.

Sklepy ulokowane w atrakcyjnych turystycznie miejscach lub przy głównych trasach spacerowych mogą działać nieznacznie dłużej.

Jeśli więc zaplanujesz poranne wyjście po świeże bułki o 7:00 rano, najprawdopodobniej zastaniesz zamknięte drzwi.

36