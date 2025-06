Praca w Biedronce czeka – sieć szuka 1100 kasjerów

Biedronka, zatrudniająca już 85 tysięcy osób w całej Polsce, nie zwalnia tempa i wciąż poszerza swój zespół. Większość ofert pracy dotyczy pracy w sklepach, a tych jest już ok. 3700.

Na oficjalnej stronie internetowej Biedronki (09.06.2025) widnieje 2401 ofert pracy, z czego większość dotyczy pracy w sklepie jako kasjer-sprzedawca, sprzedawca przy ladzie mięsnej lub pracownik zewnętrzny - pisze biznes.interia.pl. Nie brakuje również ofert pracy w magazynie oraz tych związanych z zarządzaniem sklepem.

W przeważającej liczbie przypadków oferty dotyczą stanowiska z umową o pracę. Pracownicy zewnętrzni oraz osoby wspierające pracę sklepu zatrudniani są na umowę zlecenie, z wypłatą do 30,5 zł brutto na godzinę pracy.

Obecnie, spośród wspomnianych 2401 ofert pracy, 1100 dotyczy stanowiska sprzedawca-kasjer. Biedronka proponuje chętnym m.in. umowę o pracę bez okresu próbnego, premie miesięczne, dodatki finansowe w ciągu roku oraz kartę Multisport.

Ile zarabia kasjer w Biedronce?

Sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w Biedronce otrzyma od 5150 zł do 5500 zł brutto miesięcznie. Po przepracowaniu 3 lat może liczyć na podwyżkę do poziomu 5300-5750 zł brutto. Początkowa wypłata "na rękę" to od 3840 zł do 4080 zł. Po trzech latach pracy stawka netto rośnie do 3940 zł - 4250 zł.

Nieco więcej zarobią pracownicy magazynu. Na początku kariery mogą otrzymać od 5250 do 5550 zł brutto (od 3910 zł do 4080 zł na rękę). Inspektor do spraw administracyjno-magazynowych ma szansę na wypłatę rzędu 6100 zł - 6400 zł brutto (od 4490 zł do 4700 zł na rękę).

Najlepiej opłacani są kierownicy sklepów, którzy na start otrzymają wypłatę nie niższą niż 7200 zł brutto, co oznacza przynajmniej 5240 zł na rękę na początek.

Zmiany pracy w Biedronce

Biedronka w ogłoszeniach pracy wskazuje, że oczekuje od pracowników gotowości do pracy w systemie trzyzmianowym – na zmianie porannej, popołudniowej i nocnej. Kasjerzy muszą być gotowi do pracy w sklepie również nocą, zwykle w godzinach 22:00 - 06:00. Za zmianę w nocy pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie.

Jak wygląda rekrutacja w Biedronce?

Aby zgłosić się do pracy w Biedronce, należy aplikować przez specjalny system rekrutacji. Do kandydatów odzywają się następnie kierownicy sklepów i zapraszają na rozmowę. Proces rekrutacji w Biedronce dzieli się na trzy etapy:

* Przesłanie aplikacji przez system rekrutacyjny Biedronki,

* Telefoniczna odpowiedź kierownika sklepu w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego,

* Otrzymanie informacji zwrotnej niezależnie od decyzji.

