Sieć rekrutuje studentów i absolwentów gotowych do pracy w biurach Biedronki w całej Polsce. Praktyki odbywają się w Warszawie (Biuro Główne), ale też w Lublinie, Kostrzynie, Poznaniu i Koszalinie. Jeśli znasz podstawy angielskiego, radzisz sobie z pakietem MS Office i masz smykałkę analityczną - warto spróbować!

Solidna kasa za miesiąc pracy

Za swój czas dostaniesz konkretną kasę - Biedronka oferuje za pracę na wakacje umowę zlecenie z wynagrodzeniem od 5280 do 6072 zł brutto miesięcznie. Wysokość zarobków zależy od liczby przepracowanych godzin (30-40 tygodniowo).

A jeśli nie skończyłeś jeszcze 26 lat - cała kwota brutto będzie jednocześnie twoją wypłatą netto! Starsi praktykanci mogą liczyć na ponad 5200 zł na rękę. Nieźle jak na wakacyjną pracę, prawda?

Jak wygląda rekrutacja?

Proces jest dwuetapowy. Najpierw czeka cię spotkanie z rekruterem, a później - jeśli pójdzie dobrze - rozmowa z przyszłym szefem. Biedronka szuka osób, które będą dostępne od czerwca lub lipca do września.

Co jeszcze zyskasz?

Poza konkretną kasą, Biedronka oferuje:

Doświadczenie u lidera branży retail

Wsparcie merytoryczne

Szansę na rozwijanie własnych pomysłów

Certyfikat odbycia praktyk

Co ciekawe, dla najlepszych praktykantów może to być przepustka do stałej pracy. Jak twierdzi dyskont, zatrudnienie na dłużej zależy od kandydata i bieżących potrzeb firmy.

Biedronka pozostaje największym pracodawcą w Polsce, zatrudniającym ponad 81 tys. osób. Sieć chwali się, że aż 94 proc. pracowników jest zadowolonych z programów wsparcia oferowanych przez firmę. Teraz może to sprawdzić każdy praktykant.

A Ty? Skusisz się na solidną wypłatę za wakacyjną praktykę?

