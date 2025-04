Holandia szuka rąk do pracy

Holandia poszukuje pracowników sezonowych do pracy w polu, którzy będą zajmowali się zbieraniem warzyw. Ogłoszenia o pracę pojawiły się w Centralnej Bazie Ofert Pracy, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia - informuje wp.finanse.pl.W jednym z ogłoszeń czytamy, że do obowiązków pracowników należy zbiór kalafiora na polu. Inna firma informuje, że poszukuje osób do pracy przy zbiorach różnych warzyw, takich jak sałata, cykoria, seler i kapusta chińska Pak Choi. Pracodawcy zapewniają atrakcyjne wynagrodzenie i darmowy transport do miejsca pracy.

Zarobki na polu: Stawki godzinowe i miesięczne

Pracownicy sezonowi mogą liczyć na umowę o pracę na czas określony. Umowy są zawierane do końca października 2025 roku lub do maja 2026 roku, co daje pewność zatrudnienia na dłuższy okres. Wynagrodzenie jest rozliczane według stawki godzinowej, co pozwala na elastyczne planowanie czasu pracy.

Przy zbiorach kalafiora można zarobić co najmniej 14,06 euro za godzinę, co przekłada się na 60,20 zł za godzinę. Przy założeniu 36 godzin pracy w tygodniu, tygodniowa pensja wynosi około 2160 zł. W skali miesiąca zarobki na polu kalafiora mogą przekroczyć 8,6 tys. zł.

Z kolei druga firma, poszukująca pracowników do zbioru różnych rodzajów warzyw, oferuje jeszcze wyższą stawkę. Można zarobić co najmniej 16,72 euro za godzinę, czyli 71,59 zł za godzinę. Przy 40 godzinach pracy w tygodniu, tygodniowe zarobki wynoszą około 2,8 tys. zł. W ciągu miesiąca można w ten sposób zarobić ponad 11,3 tys. zł. Czasami może pojawić się konieczność pracy w sobotę lub niedzielę, co daje możliwość dodatkowego zarobku.

Haczyki i wymagania: Koszty zakwaterowania i warunki pracy

Pracodawcy oferują zakwaterowanie na polu namiotowym w umeblowanym domku obok gospodarstwa, ale pracownicy muszą za nie zapłacić 70 euro tygodniowo (ok. 300 zł) lub 100 euro tygodniowo (ok. 430 zł). Firmy zapewniają również ubezpieczenie zdrowotne, ale jego koszt również ponosi pracownik – 34,93 euro tygodniowo (ok. 150 zł).

Wymagania stawiane przez firmy są minimalne. Warunkiem koniecznym jest "doskonała organizacja pracy". Wśród wymagań pożądanych pracodawca wskazuje znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A1 (początkującym). Doświadczenie w pracy w gospodarstwie rolnym lub bezpośrednio przy zbiorach będzie mile widziane.

Inne oferty pracy zagranicą z wysokimi zarobkami

Osoby poszukujące pracy fizycznej za granicą, niekoniecznie związanej z rolnictwem, również mogą liczyć na atrakcyjne zarobki. W lutym 2025 roku firma z Norwegii poszukiwała montera podłóg. Za pracę na tym stanowisku można otrzymać ponad 16,5 tys. zł, a pracodawca zapewnia zakwaterowanie.

Z kolei w styczniu w Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiło się ogłoszenie o naborze na robotnika budowlanego. Przyszły pracownik będzie wysyłany na delegacje do Niemiec i zarobi ponad 11 tys. zł. Nie jest wymagane wykształcenie.

